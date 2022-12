AbbVie apresenta inovações para o tratamento de enxaqueca crônica durante 16º Congresso da Federação Europeia de Cefaleia

A companhia mostra dados de 15 estudos sobre novas abordagens para pacientes de enxaqueca crônica

Estima-se que a enxaqueca crônica corresponde a 14% das dores de cabeça 1

Estudos apontam que 60% de portadores de enxaqueca crônica chegam a perder uma semana de trabalho por mês em virtude das crises2

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) apresentou seu portfólio atual bem como terapias em fase de desenvolvimento para tratamento de enxaqueca crônica no 16º Congresso da Federação Europeia de Cefaleia 2022 (EHC 2022), que aconteceu em Viena, Áustria, de 7 a 10 de dezembro. No total, foram apresentados 15 trabalhos, incluindo dados sobre Toxina Onabotulínica A e atogepant, ainda em fase de desenvolvimento.

"A AbbVie é uma das líderes em inovações terapêuticas para enxaqueca crônica. Trabalhamos ao lado de pacientes e profissionais de saúde para fornecer soluções para minimizar o impacto que essa condição traz para a qualidade de vida", disse a médica Mudra Kapoor, vice-presidente global da área médica da AbbVie com foco em neurociências. "Nossas pesquisas apresentadas reforçam nosso compromisso com aqueles que convivem com a enxaqueca crônica".

Entre os trabalhos apresentados, destacam-se Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes – International (CaMEO-I) que observa pessoas com e sem enxaqueca crônica, com dor no pescoço e cefaleia, e também dados do estudo de Fase III, PROGRESS, com atogepant para o tratamento preventivo. Atogepant é um antagonista do receptor CGRP (gepant), administrado por via oral, desenvolvido especificamente para o tratamento preventivo da condição, ainda em estudo para aprovação no Brasil. O CGRP e seus receptores são expressos em regiões do sistema nervoso associadas à fisiopatologia da enxaqueca crônica.

Foram também apresentados estudos com uso de toxina botulínica, aprovado pela primeira vez pela FDA em 1989 para dois distúrbios raros dos músculos oculares – blefaroespasmo e estrabismo em adultos. Hoje, é aprovado pela FDA para 12 indicações terapêuticas e, no Brasil, para 10 indicações, além de enxaqueca crônica*.

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em áreas terapêuticas chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014.

