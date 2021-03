AbbVie Brasil anuncia novo Gerente Geral

Devoto assume a posição deixada por Camilo Gomez, que se aposentou após 40 anos de carreira, sendo seis anos na liderança da afiliada brasileira.

A meta de Devoto é repetir no Brasil a bem sucedida gestão que implantou na liderança das afiliadas da região Sul, dar continuidade ao processo de integração dos negócios da Allergan à operação local da AbbVie, consolidando o portfólio de terapias inovadoras e ampliando o acesso, em benefício dos pacientes brasileiros.

Com a nova posição de Flávio Devoto para o Brasil, a Gerência Geral da Região Sul será assumida por Eduardo Tutihashi. Tutihashi é médico, brasileiro e iniciou sua carreira na AbbVie há 10 anos, com passagens por afiliadas na América Latina e com atuação no time global da farmacêutica.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453747/Abbvie25.jpg

FONTE AbbVie Brasil

Related Links

http://www.abbvie.com.br



SOURCE AbbVie Brasil