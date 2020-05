AbbVie Conclui Processo de Aquisição da Allergan

Cria companhia biofarmacêutica com posições de liderança global em áreas terapêuticas-chave: Imunologia, Onco-hematologia, Neurociência, Oftalmologia e Estética Médica.

Portfólio robusto de produtos já consolidados no mercado e moléculas em pesquisa bem posicionadas para crescimento sustentado por longo prazo.

SÃO PAULO, 11 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV), companhia biofarmacêutica global baseada em pesquisa, anunciou que concluiu processo de aquisição da Allergan PLC após a aprovação regulatória de todas as autoridades governamentais para o acordo de compra, incluindo a Suprema Corte da Irlanda, país de origem da Allergan.

"Estamos bastante satisfeitos com esta importante conquista para a companhia, para seus colaboradores, acionistas e pacientes aos quais servimos", afirmou Richard A. Gonzalez, CEO da AbbVie. "Cumprimentamos nossos novos colegas da Allergan, assim como nossos colaboradores, por este momento transformador para nossa companhia. A nova AbbVie será uma empresa líder, diversificada em várias categorias terapêuticas importantes, tanto pelos medicamentos já consolidados quanto pelas moléculas em pesquisa; nosso fortalecimento financeiro permitirá o investimento contínuo em ciência inovadora e a busca por suprir necessidades médicas não atendidas de pacientes que confiam em nós. Tenho orgulho de ambas as organizações e estou ansioso pelas oportunidades futuras."

"Esta aquisição nos consolida como uma das principais companhias biofarmacêuticas no Brasil e reforça nossa liderança local em áreas terapêuticas-chave. A empresa combinada amplia nosso compromisso com os pacientes e a saúde dos brasileiros, por meio do desenvolvimento de novas opções de tratamento, investimento contínuo em educação médica e soluções para a sustentabilidade de nossos sistemas de saúde", afirma Camilo Gomez, Vice-Presidente e Gerente Geral da AbbVie no Brasil.

Bem Posicionada para Crescimento de Longo Prazo em Áreas Terapêuticas-Chave

A transação expande e diversifica de forma significativa a base de receita da AbbVie e complementa posições de liderança globais existentes em Imunologia, com Humira®, com os recém lançados Skyrizi TM e RinvoqTM; em Onco-Hematologia, com Venclexta®. A Allergan traz novas oportunidades de crescimento em Neurociência com Botox® Terapêutico, e também com a unidade global de Estética Médica, com marcas líderes, incluindo Botox®, CoolSculpting® e Juvederm®.

Este portfólio diversificado direciona o crescimento da AbbVie para atingir aproximadamente US$30 bilhões em faturamento para o ano de 2020, com a receita combinada de cerca de US$50 bilhões. Esta operação também posiciona a companhia para um maior crescimento a longo prazo, com investimento crescente em pesquisa em cada uma de suas categorias terapêuticas.

A AbbVie espera fornecer uma previsão atualizada de expectativa financeira para a nova companhia no informe do balanço do segundo trimestre. As ações ordinárias da Allergan não mais serão comercializadas na Bolsa de Nova York a partir do encerramento do pregão de hoje.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem os desafios mais sérios de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Causamos um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastroenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

FONTE AbbVie Brasil

