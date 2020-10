AbbVie e I-Mab Firmam Parceria Global Estratégica para Terapia Diferenciada de Imuno-Oncologia

SÃO PAULO, 23 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) e a I-Mab (Nasdaq: IMAB) anunciaram amplo acordo de colaboração global­­­­­ para o desenvolvimento e comercialização de lemzoparlimabe (também conhecido como TJC4), anticorpo monoclonal inovador anti-CD47 descoberto e desenvolvido pela I-Mab para o tratamento de múltiplos cânceres. O acordo pode ser expandido para mais terapias.

Lemzoparlimabe é uma das principais terapias em fase de pesquisa da I-Mab, tendo sido projetada para reduzir a ligação do CD47 aos glóbulos vermelhos normais, preservando sua atividade antitumoral, um atributo fundamental na diferenciação de lemzoparlimabe e outros anticorpos da mesma classe atualmente em desenvolvimento.

Resultados de Fase 1 confirmam possíveis características do perfil de segurança e farmacocinético de lemzoparlimabe, que são mais favoráveis para pacientes com câncer. O tratamento é bem tolerado como agente único em uma dosagem até 30 mg por quilo sem qualquer dose de ataque. Em todos pacientes que receberam o medicamento, com escalonamento de dose, não foram observadas necessidade de limitação de doses por toxidade ou efeitos adversos hematológicos graves. Os dados completos serão apresentados em conferências cientificas ao final deste ano.

"Câncer é a segunda principal causa de morte globalmente e nunca terapias novas e mais precisas contra o câncer foram tão necessárias", afirmou o médico Thomas J. Hudson, vice presidente de Pesquisa & Desenvolvimento e principal executivo científico da AbbVie.

"Na vanguarda da inovação, nossa meta, na I-MAB, tem sido descobrir terapias transformadoras. Esta colaboração reforça a posição de liderança da I-Mab em Imuno-Oncologia e nos permite concretizar todo o potencial de nossa inovação", afirmou o médico e Ph.D Jingwu Zang, fundador, presidente honorário e diretor da I-Mab

A colaboração estabelecida fornece à AbbVie uma licença global exclusiva, excluindo a China, para desenvolver e comercializar lemzoparlimabe. Ambas as empresas irão colaborar para conceber e conduzir mais ensaios clínicos globais para avaliar lemzoparlimabe em vários tumores. A I-Mab detém todos os direitos de desenvolvimento e comercialização lemzoparlimabe na China continental, Macau e Hong Kong. A colaboração também permite a colaboração potencial em futuros agentes terapêuticos relacionados ao CD47. Cada parte terá a oportunidade, sujeita a licenças adicionais, de explorar os programas relacionados em seus respectivos territórios. As empresas compartilharão as responsabilidades de fabricação, sendo a AbbVie o principal fabricante de fornecimento global. A colaboração acelerará o estabelecimento de operações de produção comercial da I-Mab na China.

De acordo com os termos do acordo, a AbbVie fará pagamento inicial a I-Mab de US$180 milhões para licenciamento exclusivo de lemzoparlimabe, junto com US$ 20 milhões em etapas com base nos resultados da Fase 1, chegando a um total de US$ 200 milhões. Além disso, a I-Mab será elegível para receber até US $ 1,74 bilhão em pagamentos por determinadas conquistas, com base no sucesso para lemzoparlimabe, dos quais US$ 840 milhões são baseados em desenvolvimento clínico e por aprovações regulatórias obtidas; o restante será baseado em metas comerciais. Após o início de comercialização de lemzoparlimabe, a AbbVie também pagará royalties em porcentagens escalonadas referente a vendas líquidas globais fora da China.

CD47 é uma proteína da superfície celular superexpressada em uma ampla variedade de cânceres com capacidade de proteger os tumores ao enviar um sinal aos macrófagos que não o ataquem. O anti CD47 (ou anticorpo antiCD47) bloqueia esta função e permite que os macrófagos ataquem as células tumorais, tornando-o uma terapia potencialmente promissora contra o câncer. No entanto, o desenvolvimento do antiCD47 como terapia do câncer tem como desafio os seus efeitos colaterais hematológicos, como anemia grave, causada pela ligação natural do anti CD47 aos glóbulos vermelhos. Em uma descoberta científica, os cientistas da I-Mab descobriram um anti CD47 único, o lemzoparlimabe, que funciona de forma eficiente para atingir as células tumorais enquanto causa um efeito adverso mínimo sobre os glóbulos vermelhos, evitando anemia grave.

A vantagem de segurança hematológica de lemzoparlimabe e suas atividades antitumorais foi demonstrada anteriormente em uma série de estudos pré-clínicos. Hoje, os resultados do ensaio clínico de fase 1 fornecem validação clínica adicional dessa diferenciação em pacientes com câncer.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastroenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Neonatologia, Virologia, Oncologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, em 23 cidades brasileiras, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros.

Sobre I-Mab

A I-Mab (Nasdaq: IMAB) é uma empresa global de biotecnologia focada exclusivamente na descoberta, desenvolvimento e comercialização de produtos biológicos novos ou altamente diferenciados nas áreas terapêuticas de Imuno-Oncologia e doenças autoimunes. A missão da empresa é levar medicamentos transformadores para pacientes em todo o mundo por meio da inovação. O portfólio inovador da I-Mab de mais de 10 candidatos a medicamentos em estágio clínico e pré-clínico é impulsionado pelas estratégias de desenvolvimento Fast-to-PoC (Proof-of-Concept) e Fast-to-Market da empresa por meio de P&D interno e parcerias globais. A I-Mab possui escritórios em Pequim, Xangai, Hong Kong e Maryland, Estados Unidos. Para mais informações por favor visite http://ir.i-mabbiopharma.com

