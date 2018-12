Abecom cria diferenciais de atendimento e se destaca no mercado

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- "A relação com o cliente não se restringe ao atendimento imediato. Vem antes e prossegue depois da venda. A fidelização e o bom relacionamento só existem se o cliente comprador sentir – e ter – não só a garantia de uma peça bem comprada, mas o atendimento real de suas necessidades. Além da venda correta, da garantia, do treinamento e da assistência técnica, é dever do bom vendedor estar sempre ao lado do seu cliente". Esse ensinamento é quase um mantra para Rogério Ezequiel Rodrigues, CEO da ABECOM, uma das principais distribuidoras no mercado de manutenção industrial do País.

Mas isso vem de várias áreas, de um modelo de negócio que abrange todas as etapas de atendimento. A ABECOM fornece produtos e serviços de alta qualidade com redução global de custos e aumento de produtividade, por meio de inovação e engenharia de aplicação, um modelo de negócio completo, que visa atender o cliente exatamente onde ele precisa. "Não é só venda, mas o dia a dia do uso da peça. Todas as possíveis causas de baixa produtividade são analisadas por nossa equipe, tais como falta de lubrificação, desvio na aplicação de um produto, falta de alinhamento das máquinas, treinamento da equipe, entre outros. Customizamos o modelo, conforme a necessidade do cliente", explica o CEO.

Faz parte desse modelo de negócios o conceito CMP SKF, adotado pela ABECOM há mais de 12 anos, que permite o monitoramento, avaliação e diagnóstico dos ativos do cliente, com objetivo de minimizar os riscos de eventuais paradas não planejadas de máquinas, reduzir custos e estoque. Para garantir isso, a empresa é a primeira distribuidora do mercado a disponibilizar uma Sala de Inteligência REP (Rotation Equipment Performance) e conta com mais de 100 profissionais no corpo técnico e engenharia qualificada, prontos para atender os clientes in loco.

Outro destaque e diferencial da empresa, é o seu Centro de Gestão de Ativos (CGA), que tem como princípios o diagnóstico de ativos, a redução de custos na operação e aumento da confiabilidade. A gestão dos ativos tem como característica as boas práticas em processos, que empresas de todos os setores podem e devem prover, controlando seus ativos e buscando resultados desejados e sustentáveis. "Esse modelo de fornecimento de produtos e serviços integrados é o nosso principal diferencial", conclui o CEO.

Mais informações: www.abecom.com.br – 11 2797.1322

www.iltda.com.vc

FONTE Abecom

Related Links

http://www.abecom.com.br/



SOURCE Abecom