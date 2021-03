Abel Noser Solution est classée parmi les meilleurs fournisseurs mondiaux de TCA multi-actifs dans l'enquête influent d'Aite Group

La désignation de la societé dans Best-in-Class(classement des meilleurs) en 2021 a été mis en évidence dans l'étude Aite Matrix récemment publiée, axée sur l'analyse des coûts de transaction

NEW YORK, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Abel Noser Solutions a été classé comme le principal fournisseur mondial de TCA multi-actifs par Aite Group dans son étude de marché complète de 2021 qui comprenait des entreprises telles que Bloomberg LP, ISS LiquidMetrix et Virtu Financial. Aite Group est une société mondiale de recherche financière et de conseil qui fournit des recherches et des conseils complets et exploitables sur des questions commerciales, technologiques et réglementaires, sert de nombreuses institutions, fournisseurs de technologie et cabinets de conseil parmi les plus importants du côté acheteur et vendeur.

Le rapport de 70 pages sur Abel Noser reconnaît sa focalisation sur l'innovation des produits et le service clientèle. Cela suit le classement de l'année dernière d'Abel Noser par Greenwich Associates en tant que meilleur fournisseur mondial de TCA à revenu fixe. «Abel Noser s'est révélé être un des principaux fournisseur d'analyse sur le marché, notamment en termes de service, son pouvoir, et la compostision du produit. Leur score agrégé les a placés dans notre catégorie de best-in-class(classement des meilleurs) et illustre l'accent mis sur l'excellence », a expliqué Audrey Blater, Ph.D., directrice de recherche chez Aite Group.

Notant l'importance de cette désignation, Peter Weiler, co-PDG d'Abel Noser Holdings, a déclaré : «Nous gagnons constamment du marché en fournissant des améliorations de facilité d'utilisation telles qu'un portail central pour tous les produits, ainsi qu'une large gamme de controle et des méthodologies de pointe. De plus, notre moteur d'analyse avancé utilise l'un des plus large univers de comparaisons mondiaux avec des milliards de points de données sur les titres à revenu fixe, les actions, les devises et les contrats à terme. " Tenant compte de la dépendance croissante à l'égard du TCA en tant qu'élément essentiel de la stratégie d'investissement institutionnel, M. Weiler a ajouté : « compte tenu du rôle croissant du marché basé sur l'analyse des donnés, nous sommes ravis de cette validation de notre capacité à offrir une véritable confortabilité innovante sur les coûts du marché et de la réglementation pour une si grande variété d'acteurs du marché. "

Le rapport a également identifié le TCA à revenu fixe et la surveillance du marché comme de tendances clés du secteur et a noté qu'Abel Noser avait beaucoup investi dans ces domaines, ainsi que sur la capacité d'analyse des fonds des produits qui quantifie l'impact de la croissance des fonds sur la performance et l'alpha. "Nous sommes honorés par ce classement de Aite Group", a déclaré Steve Glass, co-PDG de la société. «Cela valide notre engagement passé et celui encours envers les outils TCA de nouvelle génération tels que les titres à revenu fixe, les devises et les produits dérivés. Notre plateforme TCA intégrée de pré-négociation, de temps réel et de post-négociation permet aux clients d'évaluer ou de recréer leur flux de travail, afin d'évaluer les inefficacités en fonction de la fréquence, de la classe d'actifs et de la stratégie. Les utilisateurs peuvent mesurer les coûts ou évaluer la meilleure exécution à chaque étape du cycle de transaction avec la possibilité de percer à des niveaux très granulaires. Cette désignation reconnaît les nombreuses fonctionnalités révolutionnaires offertes par notre entreprise. "

Abel Noser Solutions est depuis longtemps respecté en tant que leader dans la campagne visant à réduire les coûts liés au marché multi-actifs. Avec des centaines de clients dans le monde entier, Abel Noser Solutions propose des logiciels innovants ainsi que des services de conseil et sur mesure dans les domaines de l'analyse commerciale, de la conformité et de la surveillance des échanges. La société continue toujours sur sa position mondiale comme l'innovateur principal en matière d'analyse des coûts de transactions, de logiciel de conformité et de solutions de services. Pour en savoir plus www.abelnoser.com.

Aite Group est une société mondiale de conseil et de recherche qui offre des conseils complets et exploitables sur les questions commerciales, technologiques et réglementaires et leur impact sur le secteur des services financiers. Avec une expertise dans les domaines de la banque, des paiements, de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des marchés des capitaux, la société assiste activement ses clients en leur donnant des idées uniques, des informations fiables et un accès d'analystes sans précédent, permettant des décisions plus intelligentes et une performance forte, chaque jour. Apprendre à www.aitegroup.com.

