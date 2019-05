Abertas as inscrições para o Prêmio Aberje 2019

SÃO PAULO, 10 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Há mais de 50 anos, o Prêmio Aberje reconhece e premia os profissionais e as organizações que mais se destacam na área da Comunicação Corporativa. Em 2019, a premiação, com o objetivo de promover e divulgar os esforços e as iniciativas nesse segmento em todo o país, chega à sua 45ª edição e já está com as inscrições abertas. Elas vão até o dia 5 de julho. Inscrições até o dia 31 de maio têm 15% de desconto.

Em um total de 15 categorias, a premiação traz novidades para este ano, ao reformular e reorganizar pontos focais em três eixos: TEMA, PÚBLICOS e MEIOS. Outra novidade é que a comunicação de campanhas ou projetos de Diversidade ou Compliance ganharam categorias próprias. Além disso, o público influenciador também foi incluído junto com imprensa.

"Hoje, a Comunicação Corporativa tem novas bases, como propósito, engajamento, diversidade, ética e reputação. Algumas novas categorias buscam atender a essas transformações, ao mesmo tempo em que não deixamos de considerar meios e públicos. Por isso, sentimos a necessidade de atualizar e reformular o conteúdo da premiação, juntamente com o corpo de jurados, para alinhá-lo às novas perspectivas do setor", explica Mirella Kowalski, gerente de premiações e eventos da Aberje.

Mantendo seus padrões de credibilidade e transparência na premiação, o Prêmio Aberje mantém sua estrutura de governança, auditoria independente e corpo de jurados composto por pessoas experientes no mercado. Além de membros da Aberje e associados, poderão participar do evento empresas, assessorias, agências e organizações.

Os vencedores do prêmio serão divulgados na cerimônia de premiação, em São Paulo, com data a ser definida. Em 2018, a Cerimônia de Premiação ocorreu na Casa Bisutti, em São Paulo, em uma grande festa para mais de 500 convidados.

Todos os participantes deverão preencher a ficha de inscrição para a formalização do pagamento da taxa de inscrição. Além da ficha de inscrição, deverá ser preenchida a ficha de identificação, que será encaminhada junto com o trabalho. Mais informações sobre as etapas do prêmio, formato de entrega e defesa dos trabalhos, requisitos e critérios de julgamento e premiação: www.aberje.com.br/premio

Sobre a Aberje - Com 50 anos de existência, a Aberje é uma organização profissional e científica sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a discussão e promoção da comunicação corporativa e organizacional em uma perspectiva global e local como uma função administrativa, política, cultural e simbólica para a gestão estratégica das organizações e para o fortalecimento da cidadania. A atuação de Aberje ultrapassa os limites do território brasileiro, alcançando diversos países – como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, Índia, México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, com projetos específicos de relacionamento e intercâmbio que posicionam os comunicadores brasileiros como protagonistas de trabalhos de excelência. Tornando-se assim, o ThinkTank da Comunicação Empresarial Brasileira e Global.

