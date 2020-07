Abertas as inscrições para visitantes profissionais que participarão da terceira CIIE

SHANGHAI, 22 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Visitantes profissionais podem agora se inscrever na terceira edição da China International Import Expo (CIIE), que acontecerá no Centro Nacional de Convenções e Exposições (Shangai) de 5 a 10 de novembro.

A partir de 24 de junho, os visitantes profissionais nacionais e do exterior podem se inscrever no website da CIIE, que fornece serviços nos idiomas chinês e inglês.

Link para inscrição: https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

Vídeo de orientação para fazer a inscrição: https://www.ciie.org/zbh/cn/19BusEx/SerArea/ProAud/sczl/20200706/22511.html

Visitantes profissionais, incluindo compradores, membros da indústria e especialistas de empresas, instituições governamentais, organizações sociais e outros, estão todos convidados a se inscrever.

A terceira CIIE aperfeiçoou seus serviços de inscrição a fim de atrair mais visitantes profissionais, incluindo a criação de um canal sem código de convite e mais proteção de informações pessoais.

A área de exposição comercial planejada para a terceira CIIE, que deve abranger 360.000 metros quadrados, será dividida em seis seções que exibirão produtos alimentares e agrícolas, automóveis, indústria inteligente e tecnologias da informação, bens de consumo, equipamentos médicos e produtos de saúde e comércio de serviços.

Quatro subseções especiais dedicadas à saúde pública e produtos e serviços antiepidêmicos, transporte inteligente, conservação de energia e artigos esportivos também serão instaladas durante o evento.

De acordo com o escritório da CIIE, os preparativos para a terceira CIIE não diminuíram apesar do impacto da COVID-19. As empresas se inscreveram avidamente no evento, e até agora mais de 90 por cento da área de exposição comercial planejada foi reservada. Entre elas, as áreas de exposição reservadas para bens de consumo, equipamentos médicos e produtos de saúde já ultrapassaram o espaço planejado.

O foco dos atuais preparativos para a terceira CIIE passou de atrair expositores para atrair compradores e organização da exposição.

