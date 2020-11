Abertura da CHTF2020 com "3 destaques" e "5 tendências"

Destaque 1: Conquistas tecnológicas do "13o Plano de cinco anos

Expositores estaduais, incluindo o Ministério do Comércio, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Gabinete de Propriedade Intelectual do Estado, a Academia Chinesa de Ciências e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, exibirão as conquistas relacionadas à tecnologia do 13o Plano de cinco anos da China.

Destaque 2: Show on-line para facilitar expositores estrangeiros

Apesar da pandemia da COVID-19, 41 países e organizações internacionais confirmaram sua participação na feira offline, incluindo a Argentina, a Austrália, a Áustria, Bahrein, a Bélgica, o Brasil, a República Tcheca e a Alemanha. Para aqueles que não podem vir pessoalmente, o "Belt and Road" e os Pavilhões Internacionais oferecerão oportunidades de exibição on-line.

Destaque 3: Múltiplas atividades para integrar indústrias, universidades e instituições de pesquisa

A CHTF2020 reunirá as principais empresas nacionais e estrangeiras, PMEs de tecnologia, FABRICANTES, instituições financeiras, bem como autoridades governamentais globais, empresários, economistas e acadêmicos para discutir políticas e fazer intercâmbios acadêmicos.

Tendência 1: IA entrando na vida diária

A CHTF2020 testemunhará mais empresas adotando a "AI + indústria". A Huawei trará soluções "full-stack" e "full-scenery" e fornecerá plataformas de desenvolvimento para governos e empresas. Com um novo conjunto de ecologia de algoritmo, ecologia de canal e ecologia de fabricação, as principais empresas de alta tecnologia estão disponibilizando a tecnologia de IA para todos.

Tendência 2: Tecnologias anti-epidêmicas emergentes

A CHTF2020 exibirá novas tecnologias e produtos anti-epidêmicos e suas aplicações mais recentes.

Tendência 3: Implementação comercial da tecnologia 5G

As aplicações comerciais da tecnologia 5G, incluindo polos inteligentes 5G, microestações 5G, casa inteligente 5G e telemedicina 5G serão apresentadas na Exposição de Tecnologia da Informação e Produtos no Hall 1.

Tendência 4: Tecnologias de ponta

Cerca de 50 institutos irão expor no Pavilhão da Academia Chinesa de Ciências.

Tendência 5: Cidade inteligente

A CHTF Smart City Exhibition apresentará Construção Ecológica da Cidade Inteligente, Aplicação da IA, a tecnologia 5G, Computação em nuvem e Big Data, Internet das coisas (IoT), Aplicação móvel e Hardware Inteligente. A Cúpula de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes Ásia-Pacífico também será realizada.

