Abertura da Segunda Cimeira de Qingdao de Líderes de Corporações Multinacionais

Na cerimónia de abertura, Enrique Lores, CEO da Hewlett-Packard dos EUA, Sohn Kyung Shik, Presidente do Grupo CJ da Coreia do Sul, e Fabrice Fourcade, Vice-Presidente, Presidente da região de Grande China da Électricité de France, e outros líderes das empresas Fortune 500 resumiram, através da abordagem "online + offline", as histórias e cooperações eficazes entre as suas respectivas empresas e a China. Esperaram que, através do aprofundamento de cooperação, pudessem integrar-se mais no padrão de desenvolvimento da promoção mútua do ciclo duplo nacional e internacional.

Como líder na computação em nuvem e fornecedor de serviços de Big Data na China, Xiao Xue, Vice-Presidente Sénior do Grupo Inspur, afirmou na Cimeira que o desenvolvimento económico da China necessita do envolvimento profundo das empresas multinacionais, não só pelo seu investimento, mas também pelos seus conceitos avançados de gestão, capacidades técnicas e níveis de serviço. As empresas multinacionais e as chinesas locais não são uma relação puramente competitiva como substitutos uma da outra, mas sim uma relação competitiva e cooperativa de desenvolvimento complementar.

Zhang Qingwei, o secretário-geral adjunto a tempo inteiro do Secretariado da Cimeira de Líderes de Corporações Multinacionais em Qingdao, diz que na construção de um novo padrão de desenvolvimento, as multinacionais são um veículo importante para a ligação da China em termos da construção de um duplo ciclo internacional e doméstico. Acrescenta que a realização desta cimeira irá aprofundar o intercâmbio e a cooperação entre a China e as multinacionais, promovendo a abertura da China ao mundo estrangeiro num âmbito maior, num campo mais vasto e num nível mais profundo.

É revelado que esta Cimeira é co-organizada pelo Ministério do Comércio e pelo Governo Popular da Província de Shandong durante 2 dias, com o objectivo de construir uma plataforma para o intercâmbio e cooperação aprofundada entre empresas multinacionais e a China, envolvendo 8 tópicos como o pico do carbono na China e oportunidades de desenvolvimento para empresas multinacionais. Foi lançado um relatório de investigação "Empresas multinacionais na China: Novo padrão gera novas oportunidades".

Sendo uma das primeiras cidades costeiras abertas na China, Qingdao está na vanguarda da reforma e da abertura. Com um grande número de marcas de renome nacional como Haier, Hisense e Tsingtao Beer, Qingdao tem sido um foco de investimento para as empresas multinacionais. 166 empresas na lista Fortune 500, incluindo a Panasonic, Samsung e Airbus, investiram e instalaram-se em Qingdao.

