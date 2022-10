ABI Research: Geotab ist die Nummer eins, wenn es um Telematik-Lösungen geht

Mit einer Gesamtwertung von 86 zeichnet ABI Research Geotab im Rahmen des Commercial Telematics Vendors Competitive Rankings zum dritten Mal als weltweit besten Telematik-Anbieter aus // Geotab überzeugt in den Kategorien „Innovation" und „Implementierung" durch schnelles Unternehmenswachstum sowie sein Produktportfolio

AACHEN, Deutschland, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Angesichts seines kontinuierlichen, überdurchschnittlichen Wachstums wurde Geotab von ABI Research zum dritten Mal als weltweiter Spitzenanbieter von kommerziellen Telematik-Produkten ausgezeichnet. Der Anbieter von IoT- und vernetzten Transportlösungen erhielt im Rahmen dieses Rankings eine Gesamtwertung von 86.

Geotab logo

Das Commercial Telematics Vendors Competitive Ranking von ABI Research, einem globalen Technology-Intelligence-Unternehmen, soll die wichtige Rolle kommerzieller Telematik-Lösungen sowie deren Einfluss auf Sicherheit, Kosteneinsparungen und die allgemeine Flotten-Performance hervorheben. Das von ABI Research entwickelte, unabhängige Ranking-System dient als Grundlage, um die elf größten und strategisch wichtigsten Telematik-Anbieter in den Kategorien „Innovation" und „Implementierung" zu bewerten.

ABI Research betrachtete Geotabs Engagement im Bereich E-Mobility, um den Innovation Score zu ermitteln. Entscheidend für die Bestbewertung waren die Unterstützung von über 250 E-Automodellen unterschiedlicher Hersteller, das umfangreiche Angebot von Nachhaltigkeitslösungen sowie das erst kürzlich veröffentlichte Fleet Electrification Knowledge Center . Weitere Faktoren, die ABI Research positiv aufgefallen sind: Geotabs offener Plattformansatz, der Geotab Marketplace , GO9+ sowie der neue Geschäftsbereich Geotab Intelligent Transportation Systems (ITS) . Für den Implementation Score war besonders Geotabs kontinuierliches Wachstum ausschlaggebend – einschließlich des Partner-Ökosystems, des Angebots datengetriebener Lösungen sowie der Anzahl von Abonnenten bzw. vernetzten Fahrzeugen, die erst kürzlich die Drei-Millionen-Marke überschritten hat.

„Zum dritten Mal steht Geotab an der Spitze und ist führend in der Kategorie Implementierung", sagte Alex McQueen, Research Analyst, Supply Chain Management and Logistics bei ABI Research. „Geotab hat seine branchenführende durchschnittliche Wachstumsrate beibehalten und ist nun mit über 3 Millionen vernetzten Fahrzeugen weiterhin weltweit führend in der kommerziellen Telematik."

„Wir freuen uns sehr, dass Geotab von ABI Research zum dritten Mal eine Top-Bewertung erhalten hat und als führender Anbieter kommerzieller Telematik-Lösungen ausgezeichnet wurde", kommentiert Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab, diesen Erfolg. „Die Nachfrage nach sicherer und zuverlässiger Data Intelligence von Unternehmen, die die Effizienz und Sicherheit verbessern und dabei helfen wollen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, steigt. Da für uns Innovationen, R&D-Investitionen und die Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt stehen, bleiben wir in einem sich kontinuierlich verändernden Markt im höchsten Maß flexibel."

Mit mehr als hundert Experten stellt Geotab die branchenweit größten Data-Science- und KI-Teams. Das Unternehmen verarbeitet täglich über 55 Milliarden Datenpunkte und verzeichnet 41.000 Kunden weltweit. Für seine OEM-Telematikplattform arbeitet Geotab mit zahlreichen branchenführenden Integrationspartnern zusammen, um das Angebot kontinuierlich auszuweiten.

Weitere Informationen zu Geotabs Lösungsportfolio finden sich hier .

Geotab Inc

Anthony Brown

Communications Manager – Europe

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1915429/Geotab_Inc__Geotab_named_the_number_one_global_commercial_telema.jpg

SOURCE Geotab Inc.