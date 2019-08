Abierta la Beca de Investigación del INC

El INC también lleva a cabo la campaña de difusión "Nutfruit Power", dirigida a promover la idea de comer frutos secos y frutas deshidratadas en el desayuno o como un bocado de media mañana para obtener fuerza para enfrentarse a los retos del día.

Ganadores de la Beca 2019

En la convocatoria anterior, cuatro proyectos fueron seleccionados para la financiación, por un total de 350.000 euros. INC otorgó fondos a un grupo de estudio clínico sobre la relación entre el consumo de nueces y la salud del cerebro y también un estudio epidemiológico sobre nueces y la función cognitiva. También financió dos proyectos de difusión adicionales.

Beneficiarios de la Beca de Investigación:

Proyecto: "Effects of long-term mixed nut consumption on brain health in elderly: focus on underlying mechanisms" . Investigador Principal: Prof. Ronald Mensink , Maastricht University , Países Bajos.

. Investigador Principal: Prof. , , Países Bajos. Proyecto: "Associations between nut intake, cognitive function and non-alcoholic fatty liver disease in older adults". PI: Dr. Sze-Yen Tan , Deakin University , Australia .

Beneficiarios de la Beca de Difusión:

Nucis Italia. Proyecto: "Nuts and nutrition system" .

. Toronto 3D Knowledge Synthesis and Clinical Trials Foundation. Proyecto: "37th International Symposium on Diabetes and Nutrition: Dried Fruits & Diabetes Symposium and Presentation".

Para finales de año, el INC habrá proporcionado más de 3,5 millones de euros de financiación para proyectos de investigación y difusión a lo largo de los últimos siete años.

Acerca del International Nut & Dried Fruit Council

INC es la organización internacional para la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros incluyen a más de 800 empresas del sector de frutos secos y frutas deshidratadas de más de 80 países. Se estima que la afiliación a INC representa más del 85% del valor comercial de la "explotación" del mundo del comercio de frutos secos y frutas deshidratadas. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria global de frutos secos y frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional en salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales con respecto a los frutos secos y frutas deshidratadas.

Contacto de prensa: e-mail communications@nutfruit.org y teléfono +34 977 331 416.

International Nut and Dried Fruit Council,

Carrer de la Fruita Seca, 4

Poligon Tecnoparc

43204 REUS, España

tel.: +34 977 331 416

fax.: +34 977 315 028

inc@nutfruit.org

www.nutfruit.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/952099/INC_Research_Grants.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/841367/INC_Logo.jpg

Related Links

https://www.nutfruit.org



SOURCE INC International Nut and Dried Fruit Council