ABIOGEN PHARMA ÜBERNIMMT ALTAMEDICS

Altamedics ist ein in Deutschland ansässiger Pharmavertrieb, der auf europäischen und außereuropäischen Märkten tätig ist

Mit der Übernahme des deutschen Unternehmens hat Abiogen Pharma den ersten Schritt seines 2015 begonnenen Internationalisierungsprozesses abgeschlossen

Dank dieser Vereinbarung wird Abiogen Pharma seine erste Niederlassung außerhalb Italiens eröffnen

PISA, Italien, 8. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Abiogen Pharma S.p.A. schließt die Übernahme des deutschen Pharmavertriebsunternehmens Altamedics GmbH ab, das damit zur ersten ausländischen Niederlassung von Abiogen wird. Altamedics hat seinen Sitz in Köln und ist auf mehreren internationalen Märkten tätig. Das Unternehmen ist auf den Vertrieb von Arzneimitteln im Krankenhausbereich sowie auf Spezialprodukte und Produkte mit hohem Mehrwert spezialisiert.

Die Übernahmevereinbarung im Wert von rund 8 Millionen EUR schließt den ersten Schritt des vor sieben Jahren eingeleiteten Internationalisierungskonzepts von Abiogen Pharma ab. Massimo Di Martino, Vorsitzender und CEO von Abiogen Pharma, zu der Vereinbarung, die die erste ihrer Art für das italienische Unternehmen darstellt: „Unser Ziel ist es, Abiogen zu einem internationalen Unternehmen zu machen, ohne dabei unseren Charakter als italienisches Familienunternehmen aus den Augen zu verlieren. Deshalb denke ich, dass dies ein durchaus sinnvoller erster Schritt ist, der zudem als Sprungbrett für eine zukünftige Expansion in andere Länder dient. Das Unternehmen, das wir kürzlich in Deutschland übernommen haben, ist Abiogen sowohl in seiner Logistik als auch in seinen Werten und Prinzipien sehr ähnlich. Es handelt sich um ein reines Handelsunternehmen, das bekannte Produkte in den therapeutischen Bereichen vertreibt, auf die wir abzielen (Muskel-Skelett-Erkrankungen und Schmerzbehandlung)."

Abiogen Pharma plant die Einführung und den Vertrieb von Produkten unter der eigenen Marke – vor allem im Bereich des Knochenstoffwechsels – und unterstützt gleichzeitig die Produkte von Altamedics in Deutschland. Diese sollen zu einem Aktivposten von Abiogen Pharma sowohl in Italien als auch im Ausland werden, möglicherweise durch weitere Vertriebsvereinbarungen in anderen Ländern.

Prisca Di Martino, Leiterin des internationalen Geschäftsbereichs von Abiogen Pharma, betonte: „Unser Ziel ist es nicht, das Wesen von Altamedics zu verändern, sondern es wachsen zu lassen, indem wir unser Know-how im Ausland nutzen und ein Netz von Pharmareferenten aufbauen, die bereit sind, sich mit wissenschaftlicher Information und Absatzförderung zu befassen, eine Dienstleistung, die derzeit in diesem Unternehmen nicht verfügbar ist."

Von der Auslizenzierung bis zur ersten ausländischen Tochtergesellschaft – Die internationale Expansion von Abiogen Pharma begann 2015 mit den Auslizenzierungsverträgen, d. h. Produktvertriebsvereinbarungen mit den örtlichen Partnern. Angesichts der Ergebnisse und des Potenzials ab 2020 wurde eine eigene Geschäftseinheit eingerichtet, um die Diversifizierung zu fördern, das Risiko der Abhängigkeit von einem einzigen Land zu reduzieren und die Attraktivität auf anderen Märkten zu erhöhen. 2021 erreichte der Umsatz unseres internationalen Geschäftsbereichs einen Spitzenwert von 24 Millionen EUR. Abiogen Pharma ist derzeit mit 14 Partnern in 40 Ländern vertreten. Mit der Übernahme der Altamedics GmbH verfolgt das Unternehmen das duale Ziel, Wachstum zu generieren und einen direkten Zugang zu einem Markt außerhalb Italiens zu schaffen: „Ein großartiger Erfolg zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens von Abiogen", erklärt Prisca Di Martino weiter. „Es ist ein Unterschied, ob man Partner oder Niederlassungen im Ausland hat. Eine Niederlassung im Ausland ermöglicht es uns, das zu tun, was wir am besten können, nämlich uns zu engagieren und uns auf die therapeutischen Bereiche zu konzentrieren, auf die wir ausgerichtet sind."

Ein international tätiges Familienunternehmen – In naher Zukunft plant Abiogen Pharma auch, sein Produktportfolio zu erweitern und neue potenzielle Akquisitionen von Unternehmen mit ähnlichen kulturellen und logistischen Ansätzen durchzuführen. „Wir zielen auf neue Branchen in Europa ab", so Prisca Di Martino „wo wir ein Szenario erwarten, das sich nicht allzu sehr von dem in Italien unterscheidet, vor allem in Spanien und Frankreich. Insgesamt bedeutet dies mindestens drei europäische Niederlassungen ab 2024, zusätzlich zum italienischen Hauptsitz. Aber wir ziehen auch Chancen auf anderen Kontinenten in Betracht."

„Dank unserer Fähigkeiten und unserer Aufgeschlossenheit haben wir die Covid-19-Pandemie, Preiserhöhungen und Unterbrechungen der Lieferkette erfolgreich bewältigt und konnten ein hervorragendes Wachstum erzielen", so Di Martino abschließend.

Informationen zu Abiogen Pharma. Abiogen Pharma hat seinen Hauptsitz im italienischen Pisa. Seit 1997 umfasst das Unternehmen mehrere integrierte Bereiche: Forschung und Entwicklung, die Herstellung von Arzneimitteln unter eigener Marke oder im Auftrag Dritter sowie die Vermarktung eigener und lizenzierter Arzneimittel. Zu den therapeutischen Anwendungsgebieten gehören der Knochenstoffwechsel, die Schmerzbehandlung sowie Erkrankungen der Atemwege, des Stoffwechsels (Diabetes) und der Dermatologie. Mit einem Umsatz von 195 Millionen Euro (2021) und 450 Mitarbeitern gehört es zu den 15 größten italienischen Pharmaunternehmen.

Informationen zu Altamedics. Altamedics wurde 2009 in Köln gegründet. Das Unternehmen vertreibt Pharmazeutika – vor allem Krankenhausprodukte – auf dem heimischen und auf mehreren internationalen Märkten, sowohl über Produktionsstätten Dritter als auch über sein Lager- und Logistikzentrum in Neunkirchen. Altamedics ist über seine Partner in 15 Ländern tätig und verzeichnet derzeit einen Umsatz von rund 3 Millionen EUR und beschäftigt 6 Mitarbeiter.

SOURCE Abiogen Pharma