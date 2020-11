ABL Europe, le centre hospitalier universitaire de Tübingen et Prime Vector Technologies s'associent pour développer un vaccin de deuxième génération contre la COVID-19

Forte de son expertise en matière de vecteurs viraux, ABL Europe collabore avec le centre hospitalier universitaire de Tübingen et Prime Vector Technologies au développement et à la fabrication de son vaccin-candidat de deuxième génération contre le SRAS-CoV-2

ILLKIRCH (STRASBOURG), France, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le centre hospitalier universitaire de Tübingen (Universitaetsklinikum Tuebingen, (UKT)), qui allie des prestations de médecine, de recherche et d'enseignement de haut niveau, Prime Vector Technologies (PVT), une start-up biotech dédiée au développement de vaccins à base de vecteurs viraux, et ABL Europe (ABL), une organisation mondiale de développement et de fabrication de contrats (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization) et un organisme de recherche sous contrat (CRO, Contract Research Organization), filiale du groupe bio-industriel français, l'Institut Mérieux, ont annoncé qu'ils avaient signé une entente de développement. ABL élaborera et fabriquera le vaccin-candidat de l'UKT contre la COVID-19 en vue des essais cliniques. Le vaccin est mis au point à l'aide d'un virus Orf (ORFV) propriétaire. Cet effort de développement est financé par le ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie, et est dirigé par l'UKT en étroite collaboration avec le Paul-Ehrlich-Institut. Le processus a d'abord été développé en collaboration avec la Technische Hochschule Mittelhessen, une université des sciences appliquées.

Plateforme ORFV

Le vecteur ORFV a un excellent profil de sécurité et une expression stable, et il sera bien adapté à l'utilisation éventuelle de vaccins à doses multiples. Le vaccin vectorisé multivalent présentera deux antigènes différents du virus CoV-2 du SRAS, qui devraient accroître la réponse immunitaire des personnes vaccinées. L'efficacité de la plateforme ORFV a été démontrée dans les modèles animaux avec une transmission efficace de l'immunité à une variété de maladies infectieuses.

Le Dr Ralf Amann, chef de projet au laboratoire ORFV de l'UKT, a déclaré : « Compte tenu de l'urgence de trouver des thérapies efficaces contre la COVID-19, il est très satisfaisant d'avoir cette occasion historique de mener un vaccin-candidat de la plateforme ORFV, sur laquelle nos laboratoires de l'UTK travaillent avec diligence depuis tant d'années, jusque dans des essais cliniques de première administration à l'homme. »

Fabrication spécialisée de vecteurs viraux

En raison des besoins urgents du gouvernement allemand, ABL et UKT ont collaboré pour accélérer les échéanciers conçus spécifiquement pour tenir compte des processus de fabrication biotechnologiques complexes.

« Dans la lutte contre cette pandémie, ABL est fière de tirer parti de l'expérience récente de notre entreprise dans la fabrication d'un autre vaccin contre la COVID-19 pour aider l'UKT à accélérer le début des essais cliniques avec son vaccin-candidat contre la COVID-19, issu de la plateforme ORFV », a ajouté le Dr Patrick Mahieux, directeur général d'ABL Europe. Le plan prévoit la sélection d'un vecteur viral final d'ici la fin du mois de novembre 2020 et l'essai clinique de phase I/II devrait commencer en mai 2021.

À propos d'ABL

ABL Europe est la filiale européenne de ABL, Inc. — une organisation CDMO et un organisme CRO de premier plan qui mettent à profit des décennies d'expertise scientifique et manufacturière pionnière pour stimuler le développement de thérapies et de vaccins innovants. ABL possède une vaste expérience de travail avec divers organismes, y compris l'industrie, le gouvernement et des entités universitaires, qu'elle soutient dans leur quête d'amélioration de la santé publique. ABL, Inc. — filiale du groupe bio-industriel français, l'Institut Mérieux, qui lutte contre les maladies infectieuses et les cancers en s'appuyant sur les approches complémentaires de ses entreprises dans les domaines du diagnostic, de l'immunothérapie, de la sécurité alimentaire et de la nutrition — maintient les installations mondiales gérées selon les BPF conformes aux normes réglementaires américaines et européennes, avec la mise en œuvre d'un processus répondant aux BPF pour la fabrication de thérapies virales oncolytiques, de thérapies géniques, de vaccins et de produits immunothérapeutiques à base de protéines. Les services CDMO d'ABL comprennent la substance médicamenteuse en vrac, le remplissage et la finition de virus vivants du produit médicamenteux, le développement de procédés et d'essais ainsi que les essais bioanalytiques.

Dans le cadre des services CRO, les immunologistes d'ABL utilisent une gamme intégrée de plateformes d'immunologie et d'essais moléculaires optimisés en laboratoire pour extraire les corrélats immunologiques d'activité et de réponse dans les études précliniques et les essais cliniques. Pour vous tenir au courant des dernières mises à jour, suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook, et abonnez-vous à notre liste de diffusion.

À propos de PVT

Prime Vector Technologies est une société de recherche innovante qui développe des vaccins de nouvelle génération en utilisant la plateforme de vectorologie ORFV. À l'aide d'un système de briques modulaires, la technologie de la plateforme offre la flexibilité nécessaire pour produire des vaccins polyvalents et donc, très efficaces. En raison de son efficacité et de sa puissance pour induire de fortes réponses immunitaires cellulaires, PVT utilise sa plateforme exclusive non seulement pour la production de vaccins préventifs, mais également pour la production de vaccins thérapeutiques pour la santé humaine et animale. L'entreprise a été fondée en 2019 en tant que spin-off d'UKT dans le cadre du programme EXIST qui offre un soutien aux start-ups high-tech de BMWi.

À propos d'UKT

Fondé en 1805, l'hôpital universitaire de Tübingen est l'un des principaux centres hospitaliers universitaires en Allemagne. Il s'agit de l'un des 34 hôpitaux universitaires en Allemagne. Il contribue à associer, en une combinaison de haut niveau, médecine, recherche et enseignement.

Chaque année, plus de 450 000 patients externes venant du monde entier bénéficient de ce lien entre la science et la pratique, puisque les cliniques, les instituts et les centres réunissent sous un même toit des spécialistes de tous les domaines. Ceux-ci s'investissent dans une collaboration interdisciplinaire et proposent à tous les patients des traitements de pointe fondés sur la recherche. Le centre hospitalier universitaire fait de la recherche pour améliorer les diagnostics, les thérapies et les processus de guérison. De nombreux nouveaux traitements de pointe sont testés cliniquement et mis en œuvre à Tübingen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1007037/ABL_Logo.jpg

Related Links

www.ablinc.com



SOURCE ABL, Inc.