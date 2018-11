ABL, Inc. annonce la nomination de Jarlath Keating au poste de président directeur général

ROCKVILLE, Maryland, 13 novembre 2018 /PRNewswire/ -- ABL, Inc. (ABL), fournisseur mondial de services en matière de recherche sous contrat et de fabrication dans l'industrie pharmaceutique, a annoncé la nomination de Jarlath Keating en tant que nouveau président directeur général d'ABL ; il succédera au Dr Thomas VanCott.

M. Keating a récemment rejoint ABL en tant que directeur commercial, apportant son expérience de plus de 25 années à l'organisation.

Avant de rejoindre ABL, M. Keating était vice-président des opérations commerciales mondiales pour le département chargé des services de solutions de process chez MilliporeSigma, où il a encadré les départements chargés des essais de sécurité biologique BioReliance® et les services de bioproduction. À ce poste, il a supervisé l'expansion dynamique des services clientèle en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. M. Keating a également occupé des postes de direction commerciale chez HyClone et Life Technologies et des postes techniques chez Lonza Biologics.

Sa nomination reflète clairement l'engagement d'ABL envers une stratégie d'expansion mondiale à long terme, en capitalisant sur la valeur que les équipes scientifiques et les équipes de production d'ABL apportent à sa clientèle à travers le monde.

« Nous remercions infiniment le Dr VanCott pour son leadership dévoué et ses contributions inestimables au cours des dix années où il a exercé en tant que PDG », a déclaré M. Keating. « C'est un grand honneur de diriger une entreprise aussi prestigieuse qu'ABL et j'ai hâte de poursuivre sur les bases solides qui ont été jetées au cours des dernières années. »

« Nous sommes très heureux que Jarlath Keating assume la direction d'ABL. Cela nous permettra de renforcer nos services auprès de notre clientèle et d'accélérer le développement stratégique de la société », a dit Hedi Ben Brahim, vice-président en charge du service d'immunothérapie à l'Institut Mérieux et président du conseil d'ABL.

À propos d'ABL, Inc.

ABL, Inc. est un organisme mondial de recherche sous contrat et de production dans le domaine biomédical, qui se consacre à faire progresser les produits thérapeutiques, les vaccins et autres produits biologiques. ABL possède une vaste expérience de travail avec différentes organisations, parmi lesquelles l'industrie, le gouvernement et des entités universitaires. ABL possède des installations qui respectent les bonnes pratiques de fabrication (GMP) et sont conformes aux normes réglementaires américaines et européennes ; elles assurent la mise en œuvre de procédés et d'essais, la fabrication de substances médicamenteuses en vrac conformes aux bonnes pratiques de fabrication, le remplissage et la finition aseptiques du produit pharmaceutique conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP), ainsi que des essais bioanalytiques dont le contrôle qualité a été vérifié. Nos laboratoires de recherche moléculaire et immunologique, américains et européens, répondent aux besoins de nos clients en matière de traitement et d'analyse d'échantillons précliniques et cliniques, respectant les bonnes pratiques cliniques (GCLP). ABL appartient à l'Institut Mérieux, un groupe de sociétés qui se consacrent au développement de la science translationnelle afin de proposer de meilleurs soins aux patients, à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.ablinc.com ou nous contacter.

Related Links

http://www.ablinc.com



SOURCE ABL, Inc.