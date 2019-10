ABL, Inc. obtient un marché IDIQ à fournisseurs multiples visant l'offre de services de fabrication cGMP dans le cadre du programme de prévention du cancer préclinique PREVENT Cancer

La première tâche de fabrication a été attribuée

ROCKVILLE, Maryland, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Advanced BioScience Laboratories, Inc. (ABL), une entreprise mondiale de développement et de fabrication en sous-traitance de produits biothérapeutiques et de vaccins, a annoncé qu'elle avait obtenu un marché à prestations et quantités indéterminées (IDIQ) octroyé par le National Cancer Institute (NCI) des National Institutes of Health (NIH) dans le cadre de son programme de mise au point de médicaments précliniques PREVENT Cancer : production cGMP de vaccins et de produits biologiques pour la prévention du cancer (numéro de demande : N01CN87006-18). Ce marché de 4 ans à fournisseurs multiples est assorti d'un plafond de financement total d'environ 50 millions de dollars.

Lauréat appartenant au groupe des bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP), ABL soutiendra le NCI dans la mise au point de nouveaux vaccins et produits thérapeutiques biologiques afin de répondre à toute une série d'indications pour le cancer. Plus précisément, ABL fera appel à son savoir-faire dans l'offre de services pour :

la fabrication cGMP

la mise au point de procédés

la mise au point d'essais analytiques

la caractérisation de produits

Les activités de développement et de fabrication de vaccins et de produits biologiques expérimentaux financées dans le cadre de ce marché concernent aussi bien les protéines recombinantes et les vecteurs viraux que les peptides, les vaccins ADN/ARN et les particules pseudovirales menant à la production de nouveaux vaccins et de nouvelles thérapies anticancer.

Pour M. Jarlath Keating, PDG d'ABL : « C'est pour nous un honneur d'avoir été sélectionnés par NCI pour soutenir son programme de prévention du cancer PREVENT en faisant appel à la vaste gamme de services d'ABL dans la recherche, le développement et la fabrication. Ce marché permet à ABL de continuer sa longue tradition qui a été de stimuler l'innovation et de traduire de nouveaux vaccins et de nouvelles thérapies critiques du laboratoire à la clinique. »

M. Keating ajoute : « Pendant de nombreuses années, ABL a offert des services R&D scientifiques critiques à NCI dans les domaines du VIH et des vaccins. Avec ce marché, ABL élargit sa collaboration avec NCI pour inclure les services de fabrication cGMP pour mettre au point et fabriquer des produits anticancer expérimentaux qui répondent aux strictes exigences réglementaires pour les essais cliniques sur les humains. »

ABL a reçu la première tâche de fabrication dans le cadre de ce marché visant à soutenir la fabrication d'un vaccin contre le cancer ciblant la prévention des tumeurs avec instabilité des microsatellites.

Ce projet a été financé en tout ou en partie avec des fonds fédéraux provenant du National Cancer Institute, des National Institutes of Health, du département américain de la Santé et des Services sociaux, sous le contrat no 75N91019D00025.

À propos d'ABL

Entreprise de premier plan dans la fabrication et le développement en sous-traitance et organisme de recherche sous contrat s'appuyant sur des dizaines d'années à la pointe de la science et de savoir-faire de la fabrication pour faire progresser la mise au point de thérapies et de vaccins innovants, ABL possède une vaste expérience de travail avec différentes organisations – y compris dans l'industrie, les administrations publiques et les entités académiques – dans leur quête d'amélioration de la santé publique. ABL possède des installations qui respectent les bonnes pratiques de fabrication (GMP) et sont conformes aux normes réglementaires américaines et européennes, permettant la fabrication GMP de thérapies oncolytiques à base de virus, des thérapies géniques, des vaccins et des produits immunothérapeutiques à base de protéines. Les services d'ABL incluent la fabrication de substances médicamenteuses en vrac, le remplissage et la finition de produits pharmaceutiques, la mise au point de procédés et d'essais, et les essais bioanalytiques. ABL appartient à l'Institut Mérieux, un groupe de sociétés qui se consacrent au développement de la science translationnelle afin de proposer de meilleurs soins aux patients, à l'échelle mondiale.

