Ablo Coroado como App do Ano pelo Google

O Ablo leva você de um continente ao outro, de Paris ao Rio de Janeiro. Você conhecerá pessoas que falarão com você sobre o país deles e seus costumes. Você coletará dicas locais para sua próxima viagem, trocarão suas músicas locais favoritas, descobrirá a cobertura de pizza favorita do seu novo amigo ou simplesmente viajará pelo mundo sem deixar o conforto da sua casa.

"Adoramos conectar pessoas do mundo todo e esbater as fronteiras. Ser escolhido como Melhor Aplicativo pelo Google está coroando o trabalho de toda a nossa equipe, que colocou tanto esforço e dedicação nisso". Joost Roelandts – CEO

Segundo o Google, este ano, um aplicativo realmente se destacou do resto. Surpreendeu e encantou com sua criatividade e polimento. Com um design bonito e uma execução cuidadosa, o Google o escolheu como Melhor Aplicativo de 2019. O Google adorou a missão do Ablo de criar conexões improváveis e seu incentivo para aprender sobre culturas desconhecidas.

O Ablo, especialmente popular entre os Gen-Z; de 18 a 26 anos, foi baixado mais de 6,5 milhões de vezes em mais de 180 países desde o seu lançamento e está criando mais de 50.000 amizades todos os dias. O Ablo pode ser baixado gratuitamente no iOS e no Android e também há uma versão Web disponível em https://ablo.live

