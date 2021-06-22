Ablo позволяет пользователям изучать мир глазами местных жителей

Непринужденная беседа с человеком из другой страны на какое-то время стала невозможной для всего мира. Между тем, общение с местными жителями — лучший способ познакомиться со страной. Именно это и подразумевалось разработчиками Ablo при создании новой функции потокового вещания. С помощью "Live Guide Show" пользователи могут представлять свою страну и культуру в реальном времени. Онлайн-стримеры, которые в приложении Ablo называются «Онлайн Гидами», становятся для зрителей виртуальными путеводителями. В режиме Live Show пользователи могут рассказывать о лучших достопримечательностях в своей стране, демонстрировать свои блюда, моду и культуру или просто общаться и связываться с другими пользователями по всему миру.

Знакомство со странами всего мира в компании местных жителей

Пользователи приложения Ablo получают возможность виртуально путешествовать по разным странам мира и знакомиться с ними, получая информацию из первых рук. Трансляции в Ablo не являются односторонним вещанием. В режиме Live Guide Show зрители могут участвовать в прямой трансляции и задавать вопросы ведущему стрима. Это создает сверхреалистичную атмосферу, как если бы зритель находился в этот момент на месте событий. Кроме того, Ablo устраняет все языковые барьеры, поскольку — как и в любом другом разделе этого приложения — диалог переводится в режиме реального времени.

«Сейчас люди более чем когда-либо испытывают сильное желание познавать мир и видеть все происходящее в нем, и нет лучшего способа открывать для себя мир, чем общение с местными жителями. Мы хотим, чтобы с помощью нашей новой функции Live Guide Show люди могли самовыражаться, а также делиться друг с другом своей культурой и реальными историями», — заявил глава компании-разработчика приложения Йуст Руландтс (Joost Roelandts)

Безграничное общение

Приложение, ставшее победителем конкурса "Best App of 2019" («Лучшее приложение 2019 года») на Google Play, было загружено 29 миллионами пользователей по всему миру, которые могут путешествовать в 233 страны не выходя из дома. Можно с уверенностью сказать, что на Ablo всегда есть с кем поговорить. Это приложение пользуется особой популярностью среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, т.е. взрослых представителей поколения Z.

Очевидно, что Ablo объединяет людей, которые не просто сталкивались бы друг с другом на улице, а помогали бы создавать открытый мир.

Информация о приложении Ablo

Ablo — чат- и видеочат-приложение, позволяющее своим пользователям путешествовать по всему миру. Оно связывает вас с людьми всех национальностей и позволяет общаться на своем родном языке, переводя диалоги в режиме реального времени. Ablo открывает ваш мир.

Для загрузки приложения посетите страницу https://ablo.live/ .

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1535542/Ablo_app.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1534015/LiveGuideShow.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1534014/LiveGuideShow_Mockup.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1534012/Ablo_Logo.jpg

SOURCE Ablo