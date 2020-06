ABM Therapeutics ogłasza podanie ABM-1310 pierwszemu pacjentowi w ramach 1 fazy badań klinicznych nad lekiem w USA

„Aplikacja leku pierwszemu pacjentowi w USA stanowi kolejny ważny kamień milowy zarówno dla programu ABM-1310, jak i dla pacjentów. „Jesteśmy bardzo wdzięczni pacjentom i ich rodzinom, badaczom i placówkom prowadzącym badania kliniczne za ich wsparcie badania" – powiedział dr Chen Chen, założyciel i dyrektor generalny ABM Therapeutics. „Wielu pacjentów z nowotworem ma przerzuty do mózgu, jednak obecnie możliwości leczenia są ograniczone. ABM-1310 znacznie wydłużył medianę przeżycia w przypadku przerzutów do mózgu w modelach przedklinicznych; oczekujemy, że zapoczątkuje on nową generację inhibitorów BRAF przeznaczonych do leczenia różnego rodzaju guzów złośliwych, w tym z przerzutami do mózgu. Prowadzimy badania kliniczne ABM-1310 w USA w pełnym zakresie i mamy nadzieję na jak najszybsze zapewnienie potencjalnych korzyści terapeutycznych pacjentom".

Faza 2 badania nad ABM-1310 jest wieloośrodkowym otwartym badaniem klinicznym mającym na celu przetestowanie bezpieczeństwa, tolerancji, właściwości farmakokinetycznych i wstępnej aktywności przeciwnowotworowej ABM-1310 u pacjentów z zaawansowanym nowotworem litym z mutacją BRAF oraz pacjentów z mutacją BRAD, u których wystąpiły przerzuty do mózgu. Celem badania jest określenie optymalnej dawki dla fazy 1b/2 badań klinicznych.

„Zaprojektowaliśmy fazę 1 badania w taki sposób, aby wydajnie zwiększać dawkę i zmaksymalizować szans na dostrzeżenie wczesnych oznak aktywności klinicznej, koncentrując się na populacji pacjentów z mutacją BRAF. Cieszymy się z możliwości otrzymania ważnych danych ze wczesnego etapu badań klinicznych, które posłużą nam w dalszym rozwoju klinicznym" – powiedział dr Charles Zhao, dyrektor ds. medycznych ABM Therapeutics. „Na podstawie potwierdzonego na etapie przedklinicznym oddziaływania ABM-1310 uważamy, że lek mógłby przynieść znaczne korzyści pacjentom pilnie potrzebującym nowych terapii, zarówno w formie monoterapii, jak w połączeniu z innymi terapiami".

Jako firma biotechnologiczna opracowująca leki na etapie klinicznym ABM Therapeutics dysponuje szerokim i solidnym portfolio własnych opracowań, wystarczających do stworzenia platformy B+R skoncentrowanej na leczeniu chorób mózgu. Firma nadal będzie skupiać się na badaniach i rozwoju nowych leków małocząsteczkowych do leczenia nowotworów, ze szczególnym naciskiem na kwestię przekraczania bariery krew-mózg i przerzutów do mózgu. Oczekujemy współpracy z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi z uwzględnieniem wielu perspektyw, aby nasz lek mógł przynieść korzyści większej liczbie pacjentów na świecie.

Informacje kontaktowe

Firma:

[email protected]

Inwestorzy:

Charles Huang

dyrektor operacyjny

tel. (858) 382-0522

e-mail: [email protected]

ABM-1310

ABM-1310, pierwszy kandydat na lek firmy ABM Therapeutics, jest wysoce rozpuszczalnym w wodzie i przenikającym do komórek i mózgu inhibitorem BRAF przeznaczonym do leczenia nowotworów, w których czynnikiem rakotwórczym jest mutacja BRAF V600, oraz nowotworów z przerzutami do mózgu. ABM-1310 znacznie wydłużył medianę przeżycia w przypadku przerzutów do mózgu w modelach przedklinicznych i oczekujemy, że zapoczątkuje nową generację inhibitorów BRAF do leczenia różnego rodzaju guzów złośliwych, w tym z przerzutami do mózgu. Lek został zatwierdzony jako nowy lek w fazie badań eksperymentalnych i 29 listopada 2019 r. uzyskano zgodę na pierwsze badanie kliniczne z udziałem ludzi. (Informacje o badaniach klinicznych: NCT04190628 ). Więcej informacji o prowadzonych badaniach ABM-1310 można znaleźć na stronie www.ClinicalTrials.gov oraz na stronie internetowej firmy www.abmtx.com .

ABM Therapeutics

ABM Therapeutics, firma biofarmaceutyczna pracująca nad lekami na etapie klinicznym, której misją są badania i opracowywanie nowych leków małocząsteczkowych do leczenia nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem raka mózgu i nowotworów z przerzutami. Firma ABM stworzyła szerokie i solidne portfolio własnych opracowań, aby stworzyć platformę B+R skupiającą się na leczeniu chorób mózgu w ramach współpracy z organizacjami prowadzącymi badania na zlecenie. W ramach systemu rozwoju leków ABM wyróżnia się różne etapy odkrywania i opracowywania leków, z których większość charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem przenikania do mózgu, aby sprostać niezaspokojonym potrzebom związanym z leczeniem nowotworów złośliwych i guzów z przerzutami do mózgu.

