ABM Therapeutics сообщила о первом пациенте фазы 1 клинического исследования ABM-1310 в США

News provided by

ABM Therapeutics

Jun 22, 2020, 11:00 ET

САН-ДИЕГО (SAN DIEGO), 22 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- ABM Therapeutics, биофармацевтическая компания-разработчик ингибиторов BRAF нового поколения, сегодня сообщила о получении дозы ABM-1310 первым пациентом с онкологическим заболеванием в рамках фазы 1 клинического исследования в США. ABM-1310, ведущий препарат-кандидат в портфеле компании, продемонстрировал превосходные результаты в ходе доклинических исследований на животных. Препарат представляет собой высокоселективный, водорастворимый, орально активный низкомолекулярный ингибитор BRAF, обладающий способностью проникать в ткани мозга.

ABM: A Brain Medicine Company
ABM: A Brain Medicine Company

Ввод первой дозы препарата американскому пациенту ознаменовал важную веху в процессе разработки ABM-1310. "Мы благодарим пациентов и членов их семей, координаторам и клиническим центрам за поддержку нашего исследования, - прокомментировал основатель и генеральный директор ADM Therapeutics д-р Чэнь Чэнь (Chen Chen). -  У многих пациентов с онкологией обнаруживаются метастазы в мозге, однако существующие варианты решения этой проблемы крайне ограничены.  В ходе доклинических исследований ABM-1310 заметно продлевал среднее время выживания метастазов в мозге, и, по нашим расчетам, препарат станет ингибитором BRAF нового поколения для лечения различных злокачественных опухолей, метастазирующих в мозг. В настоящий момент полным ходом идут клинические исследования ABM-1310 в США, и мы надеемся как можно скорее открыть пациентам доступ к этому перспективному препарату".

Фаза 1 клинического исследования ABM-1310 представляет собой многоцентровое, открытое тестирование безопасности, переносимости, фармакокинетических свойств, а также предварительную оценку противоопухолевой активности ABM-1310 у пациентов с BRAF-мутирующими распространенными солидными опухолями и метастазами в мозге.  Цель исследования - определить оптимальную дозировку препарата для последующей фазы 1b/2.

"При разработке протокола фазы 1 нашего клинического исследования мы стремились обеспечить эффективный переход к увеличенной дозе и повысить вероятность проявления первых признаков клинической активности за счет акцента на пациентах с мутациями BRAF. Мы с нетерпением ждем появления важных клинических данных для дальнейших этапов разработки нашего препарата, - отметил главный медицинский специалист ABM Therapeutics д-р Чарльз Чжао (Charles Zhao). -  Доклиническая активность AMB-1310 вселяет в нас уверенность, что этот препарат способен принести обширные преимущества пациентам, нуждающимся в новых средствах терапии, - как самостоятельно, так и в комбинации с другими препаратами".

Как биотехнологическая компания, специализирующаяся на клинических исследованиях, ABM Therapeutics располагает обширным портфелем запатентованных разработок для формирования платформы НИОКР в сфере лечения заболеваний мозга. Предприятие планирует и дальше концентрироваться на разработке низкомолекулярных инновационных препаратов для лечения онкологических заболеваний с акцентом на преодолении гематоэнцефалитического барьера и подавлении метастазов в мозге.  Мы готовы к сотрудничеству с международными фармацевтическими и биофармацевтическими компаниями в вопросах создания препаратов, способных спасать жизни пациентов по всему земному шару.

Контактная информация

Компания:
[email protected]

Инвесторы:
Чарльз Хуан (Charles Huang)
главный операционный директор
(858) 382-0522
[email protected] 

О препарате ABM-1310 

ABM-1310, первый препарат-кандидат ABM Therapeutics, представляет собой водорастворимый ингибитор BRAF, способный проникать в клетки мозга и предназначенный для лечения онкологических заболеваний с онкогенным фактором BRAF V600 и метастазами в мозге. В ходе доклинических исследований ABM-1310 заметно продлевал среднее время выживания метастазов в мозге, По предварительным оценкам, препарат станет ингибитором BRAF нового поколения для лечения различных злокачественных опухолей, метастазирующих в мозг. 29 ноября 2019 года компания-разработчик получила одобрение заявки на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата.  (Сведения о клиническом исследовании: NCT04190628)Больше информации о текущем клиническом исследовании препарата ABM-1310 от компании ABM см. на веб-сайте www.ClinicalTrials.govили на официальной странице предприятия www.abmtx.com.

О компании ABM Therapeutics 

ABM Therapeutics - биофармацевтическая компания клинической фазы, специализирующаяся на разработке инновационных низкомолекулярных препаратов для лечения онкологических заболеваний с акцентом на раке мозга и метастазах. ABM работает над созданием обширного портфеля запатентованных разработок, ориентированных на формирование платформы научных исследований в сфере заболеваний мозга посредством сотрудничества с ПИО.  Исследовательские программы компании находятся на различных стадиях разработки, а действие большинства исследуемых препаратов направлено на повышение проницаемости мозга с целью удовлетворения острых потребностей лечения раковых заболеваний с метастазами в мозге.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1194131/ABM_Therapeutics.jpg  

Related Links

http://www.abmtx.com

SOURCE ABM Therapeutics

Also from this source

ABM Therapeutics Announces First Patient Dosed in Phase 1...

ABM Therapeutics anuncia el primer paciente dosificado en el...

Explore

More news releases in similar topics