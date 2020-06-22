ABM Therapeutics сообщила о первом пациенте фазы 1 клинического исследования ABM-1310 в США
Jun 22, 2020, 11:00 ET
САН-ДИЕГО (SAN DIEGO), 22 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- ABM Therapeutics, биофармацевтическая компания-разработчик ингибиторов BRAF нового поколения, сегодня сообщила о получении дозы ABM-1310 первым пациентом с онкологическим заболеванием в рамках фазы 1 клинического исследования в США. ABM-1310, ведущий препарат-кандидат в портфеле компании, продемонстрировал превосходные результаты в ходе доклинических исследований на животных. Препарат представляет собой высокоселективный, водорастворимый, орально активный низкомолекулярный ингибитор BRAF, обладающий способностью проникать в ткани мозга.
Ввод первой дозы препарата американскому пациенту ознаменовал важную веху в процессе разработки ABM-1310. "Мы благодарим пациентов и членов их семей, координаторам и клиническим центрам за поддержку нашего исследования, - прокомментировал основатель и генеральный директор ADM Therapeutics д-р Чэнь Чэнь (Chen Chen). - У многих пациентов с онкологией обнаруживаются метастазы в мозге, однако существующие варианты решения этой проблемы крайне ограничены. В ходе доклинических исследований ABM-1310 заметно продлевал среднее время выживания метастазов в мозге, и, по нашим расчетам, препарат станет ингибитором BRAF нового поколения для лечения различных злокачественных опухолей, метастазирующих в мозг. В настоящий момент полным ходом идут клинические исследования ABM-1310 в США, и мы надеемся как можно скорее открыть пациентам доступ к этому перспективному препарату".
Фаза 1 клинического исследования ABM-1310 представляет собой многоцентровое, открытое тестирование безопасности, переносимости, фармакокинетических свойств, а также предварительную оценку противоопухолевой активности ABM-1310 у пациентов с BRAF-мутирующими распространенными солидными опухолями и метастазами в мозге. Цель исследования - определить оптимальную дозировку препарата для последующей фазы 1b/2.
"При разработке протокола фазы 1 нашего клинического исследования мы стремились обеспечить эффективный переход к увеличенной дозе и повысить вероятность проявления первых признаков клинической активности за счет акцента на пациентах с мутациями BRAF. Мы с нетерпением ждем появления важных клинических данных для дальнейших этапов разработки нашего препарата, - отметил главный медицинский специалист ABM Therapeutics д-р Чарльз Чжао (Charles Zhao). - Доклиническая активность AMB-1310 вселяет в нас уверенность, что этот препарат способен принести обширные преимущества пациентам, нуждающимся в новых средствах терапии, - как самостоятельно, так и в комбинации с другими препаратами".
Как биотехнологическая компания, специализирующаяся на клинических исследованиях, ABM Therapeutics располагает обширным портфелем запатентованных разработок для формирования платформы НИОКР в сфере лечения заболеваний мозга. Предприятие планирует и дальше концентрироваться на разработке низкомолекулярных инновационных препаратов для лечения онкологических заболеваний с акцентом на преодолении гематоэнцефалитического барьера и подавлении метастазов в мозге. Мы готовы к сотрудничеству с международными фармацевтическими и биофармацевтическими компаниями в вопросах создания препаратов, способных спасать жизни пациентов по всему земному шару.
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О препарате ABM-1310
ABM-1310, первый препарат-кандидат ABM Therapeutics, представляет собой водорастворимый ингибитор BRAF, способный проникать в клетки мозга и предназначенный для лечения онкологических заболеваний с онкогенным фактором BRAF V600 и метастазами в мозге. В ходе доклинических исследований ABM-1310 заметно продлевал среднее время выживания метастазов в мозге, По предварительным оценкам, препарат станет ингибитором BRAF нового поколения для лечения различных злокачественных опухолей, метастазирующих в мозг. 29 ноября 2019 года компания-разработчик получила одобрение заявки на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата. (Сведения о клиническом исследовании: NCT04190628)Больше информации о текущем клиническом исследовании препарата ABM-1310 от компании ABM см. на веб-сайте www.ClinicalTrials.govили на официальной странице предприятия www.abmtx.com.
О компании ABM Therapeutics
ABM Therapeutics - биофармацевтическая компания клинической фазы, специализирующаяся на разработке инновационных низкомолекулярных препаратов для лечения онкологических заболеваний с акцентом на раке мозга и метастазах. ABM работает над созданием обширного портфеля запатентованных разработок, ориентированных на формирование платформы научных исследований в сфере заболеваний мозга посредством сотрудничества с ПИО. Исследовательские программы компании находятся на различных стадиях разработки, а действие большинства исследуемых препаратов направлено на повышение проницаемости мозга с целью удовлетворения острых потребностей лечения раковых заболеваний с метастазами в мозге.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1194131/ABM_Therapeutics.jpg
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