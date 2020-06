ABM Therapeutics verkündet die Behandlung des ersten Patienten in klinischer Phase 1-Studie zu ABM-1310 in den USA

Die Behandlung des ersten Patienten in den USA stellt sowohl für das ABM-1310-Programm als auch für Patienten im Allgemeinen einen weiteren bedeutenden Meilenstein dar. „Wir sind unseren Patienten, ihren Familien, Forschern sowie Standorten klinischer Studien für ihre Unterstützung unserer Studie zu tiefstem Dank verpflichtet", so Dr. Chen Chen, Gründer und CEO von ABM Therapeutics. „Viele Krebspatienten leiden unter Hirnmetastasen, doch derzeitige Behandlungsoptionen sind begrenzt. ABM-1310 konnte die mediane Überlebensdauer von Hirnmetastasen in präklinischen Modellen erheblich verlängern und gilt als neue Generation von BRAF-Inhibitoren für die Behandlung verschiedener bösartiger Tumore und Hirnmetastasen. Wir widmen uns der klinischen Entwicklung von ABM-1310 in den USA mit Höchstgeschwindigkeit und hoffen, Patienten so schnell wie möglich von potenziellen therapeutischen Nutzen profitieren lassen zu können."