Абмассадор K-Swiss Кэмерон Норри вышел в полуфинал Уимблдона

Норри является амбассадором K-SWISS с 2020 года. «Наше партнерство с Кэм началось три года назад. Нам понравился его стиль игры и полный контроль над всем, что происходит на корте. В прошлом году он с каждым матчем улучшал игру и обретал все больше уверенности. Начав 2021 год в восьмом десятке рейтинга, он завершил его на десятом месте. Мы продолжаем инвестировать в теннисный бизнес по всему миру, и для нас было крайне важно продлить контракт с Кэмом в качестве глобального амбассадора. Мы очень рады и гордимся тем, что Кэм будет частью команды K-Swiss до 2024 года», — заявил президент международного бренда K-Swiss Дэйв Грейндж (Dave Grange).

Для игры Норри, как и раньше, отдает предпочтение K-SWISS Ultrashot 3. Эти новые кроссовки созданы для рвущегося в бой, агрессивного и мощного теннисиста, требующего высочайшего уровня эффективности. Кроссовки Ultrashot 3 обеспечивают максимальный возврат энергии благодаря технологии межподошвы Surge 7.0, а также поддерживают неограниченное боковое перемещение за счет 360 Plantar Chassis Support и превосходное сцепление благодаря технологии Dragguard 7.0, примененной в новой прочной подошве.

Помимо обуви, Норри также играет в обновленной экипировке K-SWISS — рубашке Heritage S/S и шортах Supercharge, разработанных с использованием инновационных технологий для обеспечения максимального комфорта и функциональности. Легкие материалы с невидимыми углами и асимметричной стороной создают аэродинамический прогрессивный вид, благодаря которому классический теннисный костюм обрел новый облик.

Сегодня Норри выглядел и играл как чемпион. Кроссовки и экипировка K-SWISS, аналогичные тем, в которых сегодня играл Норри на Уимблдоне, доступны на сайте K-Swiss.com.

Информация о компании K-SWISS

Компания K-Swiss была основана двумя братьями, перебравшимися в Калифорнию из Швейцарии для создания обувной марки специально для тенниса, и с тех самых пор K-Swiss руководствуется в своей деятельности предпринимательским духом. Будучи страстными любителями лыж, братья черпали вдохновение в кожаных лыжных ботинках, создав теннисные кроссовки, поддерживающие агрессивное боковое движение. Кроссовки K-Swiss Classic, выпущенные в 1966 году, стали первой в мире полностью кожаной теннисной обувью. Они быстро завоевали мировое признание и стали символом стиля как на корте, так и за его пределами — их нередко носили в загородных клубах и с таким же успехом даже на городских улицах. Спустя 57 лет K-Swiss продолжает развиваться, опираясь на свое наследие в качестве американского теннисного бренда, и пишет новые главы своей богатой истории. Отдавая дань уважения упорной работе своих основателей и конкурентному характеру игры, которая вдохновила их на работу, компания K-Swiss стремится привлечь и вдохновить новое поколение теннисистов.

Контакты для прессы:

K-SWISS

[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1854053/ks_heritage_horizontal_full_34_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1854054/GettyImages_1406958010.jpg

SOURCE K-Swiss