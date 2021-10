Abris Capital lance un manifeste pour le climat

Ce manifeste fait suite à l'annonce par Abris, plus tôt dans l'année, de sa stratégie ESG Universe 2023 - un programme complet d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance qui engage la société à atteindre un portefeuille neutre en carbone d'ici 2025 - ainsi qu'au lancement en 2020 de son application de notation, un outil informatique propriétaire qui suit plus de 500 mesures ESG au sein de chaque société du portefeuille, soutenant la prise de décision d'investissement et rendant compte de la valeur créée aux investisseurs.

Pawel Gierynski, Partenaire général d'Abris, a commenté :

« La neutralité carbone a un prix. Afin d'atténuer les pires effets du changement climatique, toutes les entreprises devront planifier la neutralité carbone. Les coûts associés à ce changement sont une obligation pour les futurs investisseurs. En plus d'être la bonne chose à faire, les aborder aujourd'hui rendra nos entreprises plus précieuses. »

En tant qu'investisseur responsable, Abris est parfaitement conscient de l'impact que lui et les entreprises de son portefeuille peuvent avoir en termes d'atteinte des objectifs climatiques. Abris aborde les risques liés au changement climatique par le biais de ses décisions d'investissement et des interactions qu'elle a avec les entreprises de son portefeuille et s'engage donc à gérer de manière proactive les risques et les opportunités liés au changement climatique à mesure que le monde évolue vers une économie à zéro émission nette.

Le Manifeste pour le climat de la société définit des actions clés dans cinq domaines essentiels : atteindre la neutralité carbone chez Abris d'ici 2023 ; développer un modèle d'équilibrage efficace d'ici 2023 ; atteindre un portefeuille neutre en carbone d'ici 2025 ; développer une stratégie agile en matière de changement climatique pour les sociétés de notre portefeuille ; et élaborer une stratégie de zéro émission nette pour les sociétés de notre portefeuille d'ici 2030. Lire le manifeste complet ici .

Monika Nachyla, Partenaire chez Abris, ajoute :

« Les entreprises qui ont une stratégie claire en matière de changement climatique et qui peuvent contribuer à mener la transition vers le zéro émission nette offriront de meilleurs rendements à long terme aux investisseurs. Elles seront prêtes pour l'avenir et plus à même de s'adapter à un monde en mutation. Elles seront privilégiées par des consommateurs, des employés et d'autres parties prenantes de plus en plus sensibles au climat. Et elles se conformeront facilement à l'évolution des exigences réglementaires et sociétales, en gérant leurs flux de trésorerie d'investissement de manière prévisible. Elles seront les gagnantes et celles qui changeront la donne. »

Abris Capital Partners

Abris Capital Partners est un gestionnaire de fonds de capital-investissement indépendant de premier plan, axé sur les opportunités du marché intermédiaire dans les principaux pays d'Europe centrale. Fondée en 2007, Abris cherche à identifier et à s'associer aux entreprises de taille moyenne les plus prospères et les plus dynamiques d'Europe centrale, qui peuvent bénéficier d'un apport de capital et/ou d'une expertise de gestion aux niveaux stratégique et opérationnel. Avec un capital d'investissement de près de 1,3 milliard d'euros, Abris a obtenu le soutien financier de nombreuses institutions d'investissement internationales de premier plan, notamment des régimes de retraite d'entreprises et publics, des institutions financières, des fonds de fonds et des fonds de dotation d'universités américaines. Abris a un horizon d'investissement à long terme et vise généralement des transactions dans lesquelles elle est en mesure d'acquérir une position majoritaire ou unique. L'engagement financier typique d'Abris dans une transaction donnée peut aller de 30 à 75 millions d'euros, avec des engagements plus importants si nécessaire. L'activité de conseil d'Abris s'appuie sur des équipes basées à Varsovie et à Bucarest.





