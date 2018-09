Abris Capital Partners vend Urgent Cargus, le nº 2 de la livraison express en Roumanie

VARSOVIE, Pologne, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

Abris Capital Partners, gestionnaire de fonds de capital-investissement privé d'Europe centrale et de l'Est, a vendu 100 % des parts qu'il détenait dans sa holding roumaine, Urgent Cargus S.A., à Mid Europa Partners.

Attiré par le potentiel de la société et de son secteur d'activités, Abris CEE Mid-Market Fund II a acheté Cargus en 2013. Deux ans plus tard, Abris procédait à la fusion de Cargus et de l'un de ses concurrents directs, Urgent Curier, profitant ainsi des synergies entre les deux sociétés et renommant l'ensemble Urgent Cargus. Grâce à cinq acquisitions complémentaires (TCE, CRX, Otto, Sprint et X-Curier), la société est parvenue à asseoir et à consolider sa position sur le marché.

Urgent Cargus est aujourd'hui une société solide qui occupe fermement la deuxième place sur le marché roumain et emploie plus de 2 000 coursiers livrant près de 30 millions de colis par an. Depuis l'acquisition de Cargus, la direction, en collaboration avec Abris, a quintuplé les revenus et le volume de l'activité.

« Grâce à notre expertise dans le secteur, Abris a mis à exécution des plans de développement ambitieux pour la société et l'a ainsi valorisée à différents niveaux. Notre soutien a permis d'accélérer la croissance de la société notamment par les moyens suivants : renforcement et élargissement de l'équipe de direction, investissement informatique important et modernisation des infrastructures d'exploitation. Nous sommes heureux que les résultats aient non seulement assuré à Urgent Cargus la confiance durable de ses clients, mais également validé la stratégie commerciale que nous avons choisie », résume Adrian Stanculescu, directeur des investissements chez Abris Capital Partners et dirigeant d'Abris Romania.

« Pour moi, plus qu'un partenaire collaborant avec la direction, Abris est un élément-clé de notre réussite. Cette société a soutenu nos propositions et stratégies d'investissement qui ont permis de quintupler nos revenus. Nous sommes en fin de compte une société humaine qui obtient des résultats. Notre culture repose sur un engagement très fort à offrir des services de qualité et nous devons notre place de leader à chaque membre de l'équipe Urgent Cargus que je remercie et que je serai heureux de soutenir encore à l'avenir », déclare Gian Sharp, PDG d'Urgent Cargus.

L'accord signé hier doit encore obtenir l'aval du conseil de la concurrence. La transaction devrait donc aboutir au quatrième trimestre de 2018.