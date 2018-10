Abris investiert in CADM Automotive, das größte Ingenieur- und Konstruktionsbüro in Polen

WARSCHAU, Polen, October 31, 2018 /PRNewswire/ --

CADM Holdings Ltd., eine Tochtergesellschaft des von Abris Capital Partners Ltd. verwalteten Abris CEE Mid-Market Fund III LP, hat am 30. Oktober 2018 einen Vertrag über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an CADM Automotive Sp. z o.o. unterzeichnet, einem schnell wachsenden Konstruktionsbüro mit Sitz in Krakau, das Ingenieurdienstleistungen für führende Hersteller in den Segmenten Automotive, Eisenbahn und Luftfahrt erbringt.