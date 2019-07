Abris investiert in die Global Technical Group, den führenden End-to-End-Lösungsanbieter für Gebäudemanagement in Rumänien

WARSCHAU, Polen, 23. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Abris Capital Partners, der mittel- und osteuropäische Private Equity-Fondsmanager, hat eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Global Technical Group, dem führenden Anbieter von umfassenden Gebäudemanagement-Lösungen in Rumänien, unterzeichnet. Abris wird gemeinsam mit den beiden Gründern Fadi Rida und Mihai Stanescu die Aktivitäten der Gruppe ausbauen und weiter in der Region expandieren. Voraussetzung für die Transaktion ist die Genehmigung der Kartellbehörden.

Global Technical Group ist der führende Technologie- und Sicherheitsintegrator in Rumänien. Das einzigartige Angebot an Gebäudemanagementlösungen wird durch eigene Softwareplattformen (wie CAVI und Share Alert) ergänzt. In den letzten zwei Jahren hat die Gruppe ihren Umsatz mehr als verdoppelt, indem sie Blue-Chip-Kunden in Branchen wie Immobilien, Banken und Einzelhandel innovative Lösungen zur Verfügung stellte und ihnen damit den Wechsel von traditionellen, physischen Systemen zu technologiegestützten Systemen ermöglichte.

„Hier bei GTS begrüßen wir unsere Partnerschaft mit Abris. Sie ermöglicht uns, unsere Entwicklung auf regionaler Ebene, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, zu beschleunigen und die Voraussetzungen für die internationale Expansion unserer Produkte zu schaffen. Sie stärkt außerdem die strategischen Entwicklungsrichtungen, wie z. B. das Angebot kompletter Gebäudetechnologien und proprietäre IOT-Plattformen für den Einsatz vor Ort und in der Cloud. Aufgrund der neuen Partnerschaft hat die Global Technical Group Zugang zu dem Know-how und der Erfahrung unserer Partner, sowohl in ihren Branchen als auch in ihren Märkten", sagte Fadi Rida, Gesellschafter der Global Technical Group. Mihai Stanescu fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit Abris bescheinigt die Entwicklung unserer Unternehmen in den letzten Jahren, die die Global Technical Group zu einem wichtigen Player im Technologiebereich gemacht hat. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für unsere regionale und internationale Entwicklung sowie für die Beschleunigung des Innovationsprozesses durch die Förderung von Effizienzlösungen mit CAVI-Produkten in verschiedenen vertikalen Geschäftsbereichen."

"Global Technical Group ist eine ausgezeichnete Plattform, die den Maßstab für Gebäudemanagement-Lösungen setzt. Durch die Zusammenarbeit mit dem talentierten Managementteam sehen wir zahlreiche Möglichkeiten, dessen umfassendes Know-how zu nutzen, um die digitalen Dienstleistungen weiter auszubauen und den Kunden die fortschrittlichsten Internet of Things (IoT)-Lösungen anzubieten", sagte Adrian Stanculescu, Investment Director bei Abris Capital Partners und Head of Abris Romania.

„Wir beobachten die jüngsten Trends von Mittel- und Osteuropa (CEE) und verfolgen immer mehr interessante Unternehmen aus den Bereichen Technologie und IT. Ausgeprägte IT-Kenntnisse, profundes technologisches Wissen und intellektuelles Potenzial sind zu Wettbewerbsfaktoren der regionalen Unternehmen geworden. Wir werden Möglichkeiten wie die Global Technical Group sehr genau beobachten und potenzielle Marktführer mit unserer Kapital- und Entwicklungskompetenz stärken", sagte Pawel Gierynski, Managing Partner bei Abris Capital Partners.

Global Technical Group ist die achte Investition von Abris im Rahmen der im Herbst 2017 von internationalen Investoren eingeworbenen 502 Millionen Euro für seinen dritten Fonds zur Unterstützung und Entwicklung interessanter Geschäftsprojekte in Mittel- und Osteuropa.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg

SOURCE Abris Capital Partners