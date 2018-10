Abris investit dans CADM Automotive, le plus grand bureau d'études de Pologne

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg )

CADM Automotive est un bureau d'études en forte croissance spécialisé dans le développement de composants individuels ainsi que de modules et de systèmes entiers pour le secteur automobile, souvent en dirigeant et en coordonnant des projets multinationaux. La société prépare également des projets pour le secteur ferroviaire et a fait son entrée dans les secteurs maritime et médical. Les projets menés par CADM Automotive combinent les besoins individuels et le caractère unique des clients de la société avec les compétences et l'expérience de son équipe d'ingénieurs.

La société a été fondée au cours de l'été 2012 par Michał Laska, le PDG actuel, et son associé. Aujourd'hui, la société emploie 200 personnes, pour la plupart des concepteurs et des ingénieurs hautement qualifiés, diplômés des académies techniques et des universités de technologie de Pologne. En seulement six ans, la jeune société à la croissance fulgurante a acquis 60 clients d'Europe, des États-Unis, de Chine et du Japon. Ceux-ci incluent des leaders de l'industrie automobile tels que Bentley, Porsche, Jaguar, VW, BMW ou encore Tesla, y compris les premiers modèles de véhicules électriques.

« Chez CADM Automotive, nous avons établi une présence permanente sur le difficile marché automobile mondial. Mais notre appétit est insatiable. Plus de clients, plus de marques prestigieuses et plus de projets intéressants et ambitieux. Nous souhaitons accroître notre contribution au processus global de la conception de voitures. Nous sommes portés par l'idée que nous avons une véritable influence sur les réalités du marché automobile, et en un sens, sur la promotion d'une conception de haute qualité. Mon rêve est de faire en sorte que la Pologne soit un jour reconnue mondialement comme un centre de conception de haut rang », a déclaré Michał Laska, PDG de CADM Automotive.

« CADM Automotive est un exemple de réussite mondiale d'une société polonaise opérant dans une niche de marché, qui s'est fait un nom à travers son inventivité. Plus important, il ne s'agit pas d'une société de fabrication mais de services, qui a capturé les marchés mondiaux en offrant aux constructeurs automobiles internationaux quelque chose d'unique : le savoir et le potentiel intellectuel de son équipe. Chez Abris, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de soutenir cette société polonaise en vue d'acquérir de nouveaux marchés et de prestigieux clients, apportant ainsi notre contribution à la promotion de l'ingénierie et de la conception polonaises à l'international », a conclu Wojciech Jezierski, partenaire chez Abris Capital Partners.

CADM Automotive est le sixième investissement réalisé par Abris à l'aide des 500 millions d'euros levés à l'automne 2017 auprès d'investisseurs internationaux dans le cadre de son troisième fonds visant à soutenir et développer des projets commerciaux intéressants en Pologne ainsi qu'en Europe centrale et orientale.