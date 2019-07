Abris investit dans Global Technical Group, le premier fournisseur de solutions de bout en bout pour la gestion des bâtiments en Roumanie

VARSOVIE, Pologne, 23 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Abris Capital Partners, le gestionnaire de fonds de capital d'investissement basé en Europe centrale et de l'Est, a signé un accord d'acquisition d'une participation majoritaire dans Global Technical Group, le premier fournisseur de solutions de bout en bout pour la gestion des bâtiments en Roumanie. Abris travaillera en partenariat avec les deux fondateurs M. Fadi Rida et M. Mihai Stanescu afin de développer les activités du groupe et de poursuivre son expansion dans la région. Cette transaction est subordonnée à l'obtention de l'approbation des autorités antitrust.

Global Technical Group est le leader de l'intégration des technologies et de la sécurité en Roumanie. Son offre unique de solutions de gestion des bâtiments est complétée par des plateformes logicielles propriétaires (telles que CAVI et Share Alert). Ces deux dernières années, le groupe a plus que doublé son chiffre d'affaires en fournissant à des sociétés clientes de premier ordre, dans des secteurs tels que l'immobilier, les services bancaires et le commerce de détail, des solutions innovantes qui les ont aidées à passer de systèmes physiques traditionnels à des systèmes technohabilités.

« Ici, chez GTS, nous accueillons avec enthousiasme notre partenariat avec Abris car il nous permet d'accélérer notre développement au niveau régional, en particulier en Europe centrale et de l'Est, et cela crée les conditions propices à l'expansion de nos produits à l'échelle internationale. Cela renforce également nos orientations de développement stratégique, telles que la fourniture complète de technologies de gestion des bâtiments et le développement de plateformes IdO propriétaires destinées aussi bien au déploiement sur site que dans le cloud. À la lumière de ce nouveau partenariat, Global Technical Group a accès au savoir-faire et à l'expérience de ses partenaires, au sein de leurs secteurs d'activité et de leurs marchés », a déclaré Fadi Rida, actionnaire de Global Technical Group. « Ce partenariat avec Abris atteste de l'évolution de nos entreprises ces dernières années, qui fait que Global Technical Group est aujourd'hui un acteur important dans le domaine de la technologie. Ce partenariat est une étape importante pour notre développement sur le plan régional et international, ainsi que pour l'accélération du processus d'innovation en promouvant des solutions de gain d'efficience, par le biais de nos produits CAVI, et ce, dans différents secteurs d'activité, » a ajouté Mihai Stanescu.

« Global Technical Group est une excellente plateforme qui établit la norme en matière de solutions de gestion des bâtiments. En partenariat avec l'équipe de direction talentueuse, nous voyons de nombreuses opportunités d'exploiter son savoir-faire complet pour poursuivre l'expansion des services numériques et fournir à nos clients les solutions les plus avancées du marché de l'Internet des Objets (IoD) », a déclaré Adrian Stanculescu, directeur de l'investissement chez Abris Capital Partners et directeur d'Abris Roumanie.

« Nous surveillons de près les tendances récentes dans la région d'Europe centrale et de l'Est et nous suivons de plus en plus d'entreprises intéressantes dans les secteurs de la technologie et des TI. Des compétences avancées en TI, une connaissance approfondie de la technologie et le potentiel intellectuel sont devenus des facteurs concurrentiels pour les entreprises de la région. Nous examinerons certainement de très près les opportunités similaires à celles offertes par Global Technical Group, en renforçant les leaders potentiels du marché grâce à notre expertise en capital et en développement, » a déclaré Pawel Gierynski, associé directeur général chez Abris Capital Partners.

Global Technical Group marque le huitième investissement réalisé par Abris dans le cadre de la levée de fonds de 502 millions d'euros effectuée à l'automne 2017 auprès d'investisseurs internationaux, lors de son troisième tour de financement visant à soutenir le développement des projets d'entreprise intéressants dans la région ECE.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg

SOURCE Abris Capital Partners