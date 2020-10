Abris investit dans un fournisseur polonais de solutions de livraison destinées au commerce électronique

Basé à Varsovie, Apaczka joue le rôle de plateforme technologique et d'intégrateur, fournissant des services d'expédition complets aux magasins de commerce électronique, aux PME et aux SOHO (petits bureaux et bureau à domicile). Apaczka aide les entreprises à développer leurs activités en fournissant des outils professionnels qui visent à faciliter la logistique quotidienne. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise a traité près de 30 millions d'expéditions pour plus de 160 000 clients. Son chiffre d'affaires a augmenté ces dernières années, dépassant la barre des 30 millions d'euros en 2019.

Abris possède une vaste expérience dans le secteur de l'expédition et de la logistique, ayant réalisé des investissements réussis dans Siódemka, une entreprise de logistique polonaise spécialisée dans le commerce électronique, et dans Urgent Cargus, un fournisseur roumain de services de livraison. Toutes deux se sont hissées en tête de file du marché en répondant aux besoins croissants des clients dans le secteur du commerce électronique.

Apaczka devrait profiter de la croissance mondiale actuelle des dépenses liées au commerce électronique. Les dépenses en ligne en Pologne ont connu une augmentation importante et constante au cours des deux dernières décennies et selon les prévisions, cette croissance devrait persister dans les années à venir. Cette tendance s'est accentuée davantage en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus : la valeur du marché a augmenté de 35 % par rapport à l'an passé.

Edgar Koleśnik, associé à Abris Capital Partners, a déclaré :

« Le profil d'Apaczka cadre parfaitement avec l'augmentation mondiale des dépenses liées au commerce électronique et de la demande de services de livraison. Selon nous, l'entreprise a une forte capacité de croître encore plus. Nous sommes convaincus qu'en collaborant avec son équipe de direction chevronnée, nous serons en mesure de mettre en œuvre nos plans ambitieux, tant sur le plan de la croissance organique que des acquisitions. »

Grzegorz Iwaniuk, cofondateur et président de R2G, a indiqué :

« Au-delà de notre stratégie actuelle, qui consiste à augmenter notre part de marché et renforcer notre position de leader, nous avons l'intention de faire croître l'entreprise davantage grâce au soutien d'Abris. Cela se fera par le biais du développement et de la mise en œuvre de nouvelles solutions destinées aux entreprises de l'industrie du commerce électronique. En parallèle, nous tenterons d'atteindre de nouveaux segments de marché à l'aide de la plateforme apaczka.pl. »

Marek Modecki, associé directeur à 21 Concordia, a ajouté :

« Nous sommes heureux que la direction d'Apaczka ait trouvé un nouveau partenaire avec lequel elle pourra poursuivre sa croissance dynamique. Grâce à sa forte présence en Europe centrale, celui-ci nous permettra de reproduire le modèle d'affaires d'Apaczka au sein de nouveaux marchés. »

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

Abris Capital Partners

Abris Capital Partners Ltd. est un gestionnaire de fonds d'investissements privés indépendant de premier rang, qui se concentre sur les opportunités de marché intermédiaire dans les principaux pays d'Europe centrale. Créé en 2007, Abris cherche à établir des partenariats avec les entreprises de taille moyenne les plus prospères et les plus dynamiques d'Europe centrale, lesquelles peuvent profiter d'une injection de capital et/ou d'une expertise en matière de gestion, tant sur le plan stratégique et qu'opérationnel. Avec un capital d'investissement de près de 1,3 milliard d'euros, Abris a obtenu le soutien financier de nombreux investisseurs institutionnels internationaux prestigieux, notamment des fonds de pension d'entreprise et publics, des institutions financières, des fonds de fonds et des fonds de dotation universitaires américains. Abris a un horizon de placement à long terme et cible habituellement les transactions qui lui permettent d'acquérir une participation majoritaire ou de devenir propriétaire exclusif. L'engagement financier typique d'Abris varie entre 30 et 75 millions d'euros par transaction, mais peut atteindre des sommes plus élevées au besoin. Les services consultatifs d'Abris sont assurés par des équipes régionales basées à Varsovie et à Bucarest.

Apaczka

R2G Polska Sp. z o.o., propriétaire de services tels que apaczka.pl, est un fournisseur éprouvé de solutions de livraison destinées au commerce électronique, comptant plus de 11 ans d'expérience sur le marché du commerce électronique. La société aide constamment les entreprises à développer leurs activités en fournissant des outils professionnels qui visent à faciliter la logistique quotidienne. Plus de 160 000 clients ont fait confiance à apaczka.pl, principalement des entreprises de commerce électronique, des entrepreneurs SOHO et des PME, lui confiant près de 30 millions d'envois. La plateforme apaczka.pl fournit à ses clients des services logistiques complets comparables à ceux des plus grandes sociétés de livraison actives au sein du marché polonais. La société propose également les outils technologiques les plus avancés, améliorant l'efficacité de la gestion de la logistique dans l'industrie du commerce électronique et intégrant plus de 50 plateformes de vente.

