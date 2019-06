Abris va acquérir Dentotal Protect, le principal distributeur de produits dentaires en Roumanie

VARSOVIE, Pologne, 20 juin 2019 /PRNewswire/ -- Abris Capital Partners, le gestionnaire de fonds de capitaux privés d'Europe centrale et orientale, a signé un accord pour acquérir Dentotal Protect, le principal distributeur d'articles, instruments et équipements dentaires en Roumanie, auprès de la famille Dogariu qui restera dans l'entreprise. La transaction est soumise à l'obtention de l'autorisation des autorités anti-monopole compétentes.

Dentotal est le principal distributeur sur le marché roumain des soins dentaires en plein essor. Il fournit une grande variété d'articles et de services dentaires aux cliniques et laboratoires dentaires.

En vertu de la nouvelle structure de l'actionnariat, Dentotal s'attachera à consolider et à accroître ses parts de marché, tant par la croissance organique que par les acquisitions. Abris continuera à soutenir la croissance de l'entreprise, non seulement en lançant de nouvelles lignes de produits, mais aussi en agrandissant les installations logistiques et les systèmes informatiques. L'objectif principal pour les années à venir sera d'offrir aux cliniques et laboratoires dentaires un portefeuille complet et mis à jour de produits, équipements et solutions dentaires haut de gamme.

« Au cours des 25 dernières années, nous avons développé Dentotal, en collaboration avec une équipe de vrais professionnels, en utilisant notre propre savoir-faire et notre propre expérience. Au vu des excellentes perspectives qu'offre le secteur dentaire et en tirant parti de l'investissement et de l'expérience d'exploitation d'Abris, nous sommes persuadés que l'entreprise peut se développer et prospérer davantage. Nous resterons aux côtés d'Abris et contribuerons au développement futur de l'entreprise », ont déclaré Anghel Dogariu, Bogdan Dogariu et Daniela Giroveanu, actionnaires de Dentotal Protect.

« Notre investissement dans Dentotal s'appuie sur notre solide trajectoire en termes d'investissement et de création de leaders sur le marché roumain. Nous avons été attirés par la position prépondérante de Dentotal sur le marché dentaire en plein essor et la capacité de cette entreprise à proposer des produits et services de qualité à ses clients. Grâce à cette base solide, nous pensons pouvoir aider Dentotal à étoffer davantage son portefeuille de produits et renforcer son efficacité d'exploitation afin qu'elle devienne un guichet unique pour les cliniques et laboratoires dentaires », a déclaré Adrian Stanculescu, directeur des investissements chez Abris Capital Partners et responsable d'Abris Roumanie.

Dentotal est le septième investissement réalisé par Abris dans le cadre des 500 millions d'euros levés à l'automne 2017 auprès d'investisseurs internationaux pour alimenter son troisième fonds destiné à donner un coup de pouce à des projets commerciaux intéressants et à les développer dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO).

