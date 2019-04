Absen als eine der am besten verwalteten Unternehmen Chinas ausgezeichnet

SHENZHEN, China, 22. April 2019 /PRNewswire/ -- Absen, der professionelle Hersteller von LED-Displays (SZSE: 300389), wurde im Rahmen des Deloitte Best Managed Companies Award (BMC) im März 2019 als eines der am besten verwalteten Unternehmen Chinas ausgezeichnet.

Das BMC-Programm ist eine internationale Initiative in der private Unternehmen mit fortschrittlichen Managementansätzen und herausragenden Geschäftsergebnissen identifiziert und ausgezeichnet werden. Dieses Programm wurde im August 2018 in China gestartet.

Chelsea Huang, CFO von Absen kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „Im Rahmen des Best Companies Award werden alle Facetten eines Unternehmens unter die Lupe genommen und wir sind stolz darauf, dass Absen alle Anforderungen erfüllt. Dieser angesehene Preis ist eine fantastische Anerkennung für den allgemeinen Erfolg von Absen, der auf einer klaren strategischen Ausrichtung und Organisationsstruktur, einer herausragenden finanziellen Leistung, starken Managementfähigkeiten und einer inspirierenden Unternehmenskultur beruht. Durch diese Auszeichnung wird unser Vertrauen darauf, dass wir unsere Unternehmensführung sowie unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessert angekurbelt."

Eine Jury führte anhand eines breiten Spektrums an Kriterien unter den Punkten Strategie, Fähigkeit, Engagement und finanzielle Leistung ein detailliertes Qualifizierungs- und Beurteilungsverfahren durch. Absen beeindruckte die Jury mit „exzellentem Management" und wurde als eines der am besten verwalteten Unternehmen in Bezug auf „Branchenführung, internationales Denken, langfristige Strategie, innovative Entwicklung und Bürgernähe" ausgezeichnet.

Die preisgekrönte Marke Absen, die den Ruf hat, hochqualitative LED-Displays zu liefern und die das zehnte Jahr in Folge die Nummer 1 im Export von LED-Paneelen feiert, konzentriert sich bereits seit mehr als 18 Jahren auf das LED-Display-Geschäft. Das Unternehmen zeichnet sich durch fortschrittliche Herstellung und ein weit entwickeltes Kundendienstnetzwerk mit 15 inländischen und ausländischen Unternehmen auf der ganzen Welt aus und legt großen Wert auf Innovation. Im Jahr 2018 erzielte Absen Umsätze von fast 2 Milliarden RMB, was im Jahresvergleich ein Wachstum von 29 % darstellt. Die Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung liegen 3 % höher als bei anderen Unternehmen in der Branche.

Absen hebt sich von anderen Unternehmen der Branche insbesondere durch seine außerordentliche finanzielle Stabilität ab, aufgrund derer internationale Kunden wie die Chinese Football Association Super League (CSL) auf das Unternehmen vertrauen.

„Durch die Einführung des ersten BMC-Programms in China arbeitete Deloitte mit Partnern in verschiedenen Branchen zusammen, um Kandidaten zu nominieren und deren Daten zu überprüfen, die Best-Managed-CEO-Lab-Überprüfung und das Mentoringprogramm vor Ort zu organisieren und Überprüfungen durch ein unabhängiges Prüfungskomittee zu veranlassen. Die endgültige Liste von 23 Gewinnern zeigt exzellentes Management in verschiedenen Branchen", sagte Zhao Jian, führender Partner des BMC-Programms.

SOURCE Absen.com