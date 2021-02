Absen aprimora ainda mais as reuniões e as apresentações com o novo Absenicon 3.0

Com níveis de brilho ajustáveis de 0 a 350nits, o Absenicon 3.0 se adapta perfeitamente a espaços abertos e com brilho. Contando com uma gama de cores de 110% e uma proporção de contraste de 5000:1, o Absenicon 3.0 é capaz de exibir conteúdo detalhado com precisão e cores vívidas. Além disso, o ângulo de visão ultra amplo de 160° permite que os participantes se beneficiem de uma melhor eficiência e produtividade para as reuniões.

O design tudo-em-um do Absenicon integra um sistema de controle, operação e som completos, evitando a necessidade de se utilizar decodificador e processador de vídeo tradicionais. Seu design de cabo oculto também oferece um acabamento limpo e elegante para toda a tela.

Graças ao seu novo sistema de controle inteligente, a operação do Absenicon 3.0 é tão fácil quanto assistir TV. Seu controle remoto permite aos usuários ligar e desligar facilmente a tela, mudar os canais digitais e ajustar o brilho da tela e as configurações do menu On Screen Display.

O Absenicon 3.0 é compatível com os sistemas duplos, incluindo o Android 8.0 e o Windows 10 O.S. Ao escanear um código QR, as pessoas podem compartilhar o conteúdo de um computador, smartphone ou tablet ao mesmo tempo em que tomam notas nesses dispositivos durante uma conferência. O Absenicon 3.0 é capaz de compartilhar quatro telas simultaneamente e apresentar diferentes ideias criativas ao mesmo tempo.

O Absenicon pode ser instalado por dois engenheiros em apenas duas horas, e conta com duas opções de instalação disponíveis (montagem em parede e portátil). O Absenicon 3.0 tem manutenção frontal e demanda apenas alguns segundos para remoção de um módulo com uma ferramenta especial, tornando a instalação e a manutenção rápidas e convenientes.

Mais informações, entre em contato pelo e-mail: [email protected].

