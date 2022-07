Absen atinge um marco histórico com assinatura de mil parceiros globais de canal

O compromisso da Absen de aumentar o alcance de sua parceria global com a expansão de seus canais no exterior apoia diretamente o crescimento exponencial do setor.

A Absen já opera em mais de 130 regiões, cobrindo mercados nacionais e estrangeiros com uma equipe de mais de dois mil funcionários e representantes responsáveis pela conclusão de mais de 50 mil projetos até o momento.

Desde o início da empresa em 2001, a Absen começou a construir sua rede. Com duas décadas no setor de LED, a Absen tem um conjunto impressionante de parcerias globais estabelecidas e está comprometida em trabalhar ao lado de empresas com ideologia, visão e motivação semelhantes.

A política de canais da Absen é baseada em um ambiente de cooperação saudável e eficaz, rentabilidade, qualidade e serviço, e no compromisso e capacidade de pensar globalmente enquanto atua localmente.

Laura Luo, diretora de mercados globais da Absen, disse: "As empresas escolhem se unir à Absen como valiosas parceiras devido à reputação da marca, à organização, à qualidade do produto e à política de canal, entre outras coisas."

"Do nosso lado, procuramos e encontramos parceiros potenciais que compartilhem de ideologias de negócios que nós, como empresa, valorizamos imensamente. Apoiar o crescimento de forma sustentável será um esforço coletivo que estamos comprometidos a levar adiante com nossos novos parceiros."

A sustentabilidade é um dos valores centrais, juntamente com honestidade, gratidão e responsabilidade, aos quais a Absen atribui suas duas décadas de sucesso como líderes de mercado. Nos últimos cinco anos, a Absen fez grandes avanços em seus compromissos de sustentabilidade e conservação de energia, reduzindo as emissões de carbono em aproximadamente 700 mil toneladas nesse período.

Na nossa perspectiva para o futuro, os novos parceiros de alto nível serão treinados, orientados e apoiados pelos amplos conhecimentos da equipe da Absen em um ambiente de confiança e se beneficiarão plenamente das oportunidades que o LED apresentar no mercado global.

Enquanto isso, a capacidade da Absen de promover novas parcerias continuará crescendo. O fabricante de LED está comprometido com o crescimento de sua rede global para que sua paixão pela inovação sustentável com o LED possa ser apreciada em todo o mundo por meio de empresas que fazem a integração do LED, com ideias semelhantes e, em última análise, pelos próprios usuários finais.

A Absen dá as boas-vindas a novos parceiros de canal valiosos agora e no futuro.

FONTE Absen

