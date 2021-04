Absen constrói o maior estúdio virtual 8K Ultra HD da Ásia

Esta é a primeira tentativa do mercado chinês de cinema e televisão de desenvolver essa estrutura. Por meio de inovação incansável e um impulso para continuamente experimentar coisas novas, a equipe Absen finalmente resolveu problemas técnicos com soldagem de aço, suporte de carga, fixação de teto e conexão da tela curva de teto e de fundo.

A tela de LED da Absen utiliza um driver de LED de corrente constante PWM, que melhora muito a exibição da imagem e o nível de escala de cinza, para que até as texturas mais escuras de uma imagem sejam visíveis. Os efeitos dinâmicos e vividamente vibrantes da imagem significam que tudo na imagem é exibido de forma nítida. Além disso, a tela de LED da Absen tem uma alta taxa de atualização, permitindo que ela responda rapidamente a uma imagem dinâmica e sincronize com uma câmera de alta velocidade sem deixar qualquer traço de linhas de escaneamento. Essa tecnologia permitiu que ela "ultrapassasse muitos desafios de foco panorâmico e se tornasse uma alternativa para a filmagem no local."

Com a ajuda do gigantesco painel de LED panorâmico 270 da Absen, totalmente em tempo real, a produção cinematográfica e televisiva "o que você vê é o que você recebe" agora é uma realidade.

Ao visualizar diretamente o ambiente de filmagem e alterar os efeitos da cena em tempo real, os criadores dispõe de mais flexibilidade para atualizar suas ideias artísticas. Agora, a fotografia épica e em grande escala pode ser tirada mesmo em um espaço limitado, economizando tempo, energia e a necessidade de uma mudança real de cenário. O estúdio virtual de LED também pode produzir com precisão fontes de luz e os efeitos de reflexão e refração de seus refletores são quase indistinguíveis da realidade, tornando os vídeos mais realistas.

Os estúdio virtuais de LED já desempenham um papel significativo nas filmagens em filmes e televisão, e estima-se que se tornem uma grande tendência no setor de fotografia em um futuro próximo.

As soluções de estúdios virtuais de LED da Absen oferecem um excelente desempenho:

Entrada de 10/12bit e saída de 16bits com suporte HDR;

Os painéis de LED da Absen são capazes de trabalhar com taxas de quadros mais altas que podem atingir até 144 quadros por segundo, o que possibilita filmar efeitos visuais em câmera lenta com câmeras de giro rápido em telas de LED e ainda manter a sincronização perfeita entre a tela e a câmera.

Baixa latência com atrasos de quadros tão baixos quanto 1 quadro;

O genlock pode bloquear o processador no obturador da câmera para obter uma sincronização contínua de cenas virtuais e movimentos de personagens.

No momento, o estúdio virtual de LED lançado pela Absen foi adotado pela TransQuebec.inc. XR Studio, no Canadá, pelo Channel 5, na Rússia, Catalyst Connect no Reino Unido, Show Imaging Studio nos EUA e muitos outros produtores de filmes e de televisão. Esses exemplos de sua aplicação no setor demonstram as suas vantagens significativas. A Absen também tem desenvolvido continuamente outras novas tecnologias e produtos, com o objetivo de trazer soluções mais práticas para o mercado.

