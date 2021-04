Absen construit le plus important studio virtuel 8K Ultra HD d'Asie

Le studio virtuel stéréoscopique à LED, mesurant 6 mètres de haut et 24 mètres de diamètre et occupant une surface totale de plus de 700 m 2 , comprend un écran au plafond et un écran incurvé.

Il s'agit de la première construction d'une structure de cette envergure au sein du marché chinois du cinéma et de la télévision. Grâce à un esprit d'innovation implacable et à une volonté qui la pousse à essayer constamment de nouvelles choses, l'équipe Absen a finalement résolu les problèmes techniques associés au soudage de l'acier, au mur porteur, aux fixations au plafond et au raccordement de l'écran du plafond à l'écran incurvé en arrière-plan.

L'écran à LED d'Absen utilise un pilote de LED muni d'une modulation d'impulsions en durée (MID) à courant constant qui améliore considérablement l'affichage de l'image et l'échelle de gris, de façon à rendre visible même les textures les plus foncées d'une image. Les effets visuels dynamiques et éclatants font en sorte que tout ce qui se trouve dans l'image ressort clairement. De plus, l'écran à LED d'Absen offre une fréquence d'actualisation élevée, ce qui lui permet de réagir rapidement à une image dynamique et de se synchroniser à une caméra haute vitesse sans laisser de trace des lignes d'exploration. Cette technologie a permis de « surmonter de nombreux défis sur le plan de la focalisation panoramique et de devenir une solution de rechange aux tournages à différents endroits ».

Avec l'aide de l'écran panoramique géant 270 LED d'Absen, complètement en temps réel, le concept selon lequel « ce que vous voyez est ce que vous voyez » mis de l'avant par les studios de production cinématographique et télévisuelle est maintenant une réalité.

Les créateurs ont plus de flexibilité pour concrétiser leurs concepts artistiques, car ils peuvent désormais visualiser directement le lieu de tournage et apporter des modifications aux effets scéniques en temps réel. Il est maintenant possible de réaliser des photographies épiques à grande échelle, et ce même dans un espace limité, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie et évite de devoir recourir à un changement de décor. Le studio virtuel à LED peut également produire avec précision des sources de lumière, et les effets de réflexion et de réfraction générés par ses réflecteurs sont presque indissociables de la réalité, ce qui rend la vidéo plus vraie que vraie.

Les studios virtuels à LED jouent déjà un rôle important dans le tournage de films et d'émissions de télévision, et ils sont appelés à devenir une tendance majeure dans l'industrie de la photographie dans un avenir proche.

Les solutions de studio virtuel à LED d'Absen offrent une excellente performance :

De 10 à12 bits d'entrée et 16 bits de sortie, et soutien HDR;

Les panneaux à LED d'Absen peuvent fonctionner à une fréquence d'image plus élevée pouvant atteindre 144 images par seconde pour des effets visuels au ralenti au moyen de caméras de film à grande vitesse appuyées sur des écrans à LED tout en conservant une synchronisation parfaite entre l'écran et la caméra.

Faible latence et durée de la trame aussi courte que 1 trame;

Le genlock permet de verrouiller le processeur au niveau de l'obturateur pour obtenir une synchronisation harmonieuse des scènes virtuelles et des mouvements des personnages.

À l'heure actuelle, le studio virtuel à LED lancé par Absen a été adopté par TransQuébec inc., XR Studio au Canada, Channel 5 en Russie, Catalyst Connect au Royaume-Uni, le Show Imaging Studio aux États-Unis et de nombreux autres producteurs de films et d'émissions de télévision. Ces exemples d'application dans l'industrie illustrent ses avantages importants. De plus, Absen développe sans cesse d'autres technologies et produits novateurs dans le but de commercialiser des solutions plus pratiques.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1482420/Absen_virtual_studio_LED_solutions.mp4

SOURCE Absen.com