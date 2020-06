Absen faz sua estreia na Feira de Cantão de 2020

SHENZHEN, China, 15 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Absen (SZSE: 300389), importante fabricante global de display em LED, anunciou sua participação na 127a. Feira de Importação e Exportação da China (também conhecida como "Feira de Cantão"), que é realizada on-line de 15 a 24 de junho de 2020. A empresa está oferecendo um pacote de destaques empolgantes para seus visitantes on-line, incluindo uma ampla gama de produtos modernos em LED, passeios virtuais de sua sede e fábrica, bem como uma série de webcasts (transmissões via Internet).

Realizada nas estações da primavera e outono a cada ano desde a primavera de 1957 em Guangzhou, na China, a Feira de Cantão é a maior, mais antiga e mais representativa feira de negócios da China. Devido à pandemia da COVID-19, o bazar global de negócios passará a ser on-line, em vez de uma exposição física.

Em sua primeira aparição na Feira de Cantão, a Absen está apresentando um amplo espectro de produtos em LED, cobrindo desde display comercial, DOOH, visualização de dados, aplicações de palco e rental, para satisfazer diversas necessidades de visitantes on-line de diferentes setores.

Os LEADING LED RANGES em exposição incluem a série Absen A27 Plus, a solução alternativa perfeita para aplicações de LCD ou com projetor, Absenicon, uma sala de reunião projetada para quaisquer salas de eventos, série HC, um display de 0,9 mm para o mercado da sala de controle de ponta, e a série VN, a vencedora do prêmio Red Dot Product Design Award 2020 por suas inovações revolucionárias em circuitos de passeio. Outros displays em LED especialistas, tais como o novo produto DOOH da Absen, a série AW para várias aplicações externas como light boxes (caixas de luz) e postes de luz, também são apresentadas no evento virtual.

Durante 15-24 de junho, visitantes de todo o mundo à Feira de Cantão on-line também terão a oportunidade de conhecer a sede global da Absen e sua moderna fábrica em PASSEIOS VIRTUAIS.

Com sede em Shenzhen, uma metrópole moderna que liga Hong Kong ao continente da China, a Absen ostenta uma presença global com 14 empresas nacionais e no exterior em todo o mundo. Sua fábrica em Huizhou é capaz de proporcionar os melhores produtos em LED da categoria aplicáveis a vários cenários, com uma capacidade anual de produção que chega a 300.000 metros quadrados.

Além disso, a Absen traz uma série de WEBCASTS AO VIVO para os visitantes on-line. Com temas desde conhecimento básico em LED até soluções profissionais de videowall, os webcasts proporcionam aos participantes uma compreensão abrangente da tecnologia em LED de ponta, bem como da Absen e de seus negócios. Além disso, durante a feira, os representantes da empresa da Absen estão 24 horas disponíveis para consultas dos participantes de todos os cantos do mundo.

www.absen.com

FONTE Absen.com

Related Links

http://www.absen.com



SOURCE Absen.com