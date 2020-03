Absen lança nova série de LEDs para mercado DooH na ISE

SHENZHEN, China, 2 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Absen (SZSE: 300389), líder mundial na fabricação de telas LED, apresentou a nova série AW para o mercado publicitário Digital Out-Of-Home (DooH). A série AW é adequada para instalação fixa e pode ser aplicada também em caixas de luz e postes de luz inteligentes, a fim de atender à crescente tendência de integração de telas LED e tecnologia 5G, ajudando a introduzir uma nova onda de aplicações inteligentes.

A série AW estará disponível com painéis em dois tamanhos: 500 x 500 mm e 500 x 750 mm (largura x altura). Com um brilho de 5.000 nits, uma taxa de atualização de 3.840 Hz e disponível com duas densidades de pixels (2,8 mm e 3,9 mm), a série AW proporciona uma qualidade de imagem excepcional e garante visibilidade excelente, mesmo a distâncias curtas de 3 a 5 metros, sendo assim ideal para publicidade de rua.

A série AW utiliza um sistema inteligente de controle com sensores de luz automáticos para detectar níveis de luz ambientais e ajustar automaticamente a luminosidade da tela para o melhor desempenho possível. A classificação IP65/IP54 à prova de água e o design à prova de intempéries significa que a série AW suporta chuvas fortes, ventos fortes e ambientes difíceis, entre -20 ºC e +50 ºC.

A Absen pode fornecer uma solução completa, facilitando a instalação, o transporte e a manutenção. Como o produto pode ser facilmente fixado a postes de luz e a caixas de luz, é ideal para pontos de ônibus e outros tipos de instalações de rua. Além disso, conforme a tecnologia 5G se torna mais rapidamente disponível, a procura por aplicativos "smart city" deverá aumentar exponencialmente a fim de facilitar as operações municipais e a gestão dos transportes.

A série AW oferece diferentes opções para corresponder a várias dimensões e finalidades. Com instalação fixa, o painel pode ser girado, com maiores possibilidades e flexibilidade de instalação. Por ser uma série para ambientes externos, suporta uma instalação sem moldura, poupando o custo de materiais de fixação.

A série AW pode cumprir funções como publicação remota, controle de cluster e proteção de segurança, tornando mais conveniente a publicidade e a divulgação de informações. Os usuários podem gerenciar o conteúdo on-line de forma fácil e eficiente, transmitindo vídeos e imagens por meio do computador. Para garantir a segurança dos dados, o conteúdo é criptografado durante a transmissão e bloqueado no terminal. Quando os usuários precisam exibir o mesmo conteúdo em postes de luz individuais, a AW proporciona o gerenciamento de exibições simultâneas para gerar um efeito surpreendente. O monitoramento automático torna a gestão inteligente, com feedback e alarmes enviados automaticamente.

