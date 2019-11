Absen LED ulepsza doświadczenia gości na rosyjskiej wystawie naftowej

Obejmujący ponad 1300 metrów kwadratowych nowy pawilon naftowy jest największą w Rosji multimedialną wystawą poświęconą krajowej branży naftowej. W zajmującym cztery sale pawilonie znajduje się 70 różnych instalacji. Goście oprowadzani po pawilonie mogą dowiedzieć się więcej na temat historii branży i całego cyklu produkcji w wertykalnie zintegrowanym koncernie naftowym od produkcji po rafinerię i marketing.

Wystawa wykorzystuje wiele przełomowych technologii prezentacji mediów, w tym LED, projekcje, wirtualną rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzoną i hologramy. Dzięki temu pawilon naftowy ma interaktywny i angażujący charakter atrakcyjny dla gości w dowolnym wieku.

Wielokrotnie nagradzane ekrany serii Acclaim A27 firmy Absen zostały wybrane do realizacji projektu w celu zapewnienia eksperckiego rozwiązania wystawowego. A27 to najszybciej rozwijająca się seria produktów Absen łącząca zalety technologii LED i LCD. Na przykład przekątna 27,5" i proporcja obrazu 16:9 oraz wysoki poziom jednolitości koloru, jasności i kontrastu sprawiają, że ekrany te są preferowanym rozwiązaniem integratorów systemów opracowujących ściany wideo w środowiskach korporacyjnych, detalicznych i centrach kontroli.

W trzech z czterech sal zamontowano cztery ściany wideo Absen A2712 z motywami „Ludzkość i ropa", „Historia", „Technologie" i „Nauka". W pierwszej sali „Ludzkość i ropa" wykorzystano prostokątny ekran LED o wymiarach 3,1 m na 3,8 m z wielkością plamki 1,2 mm. Na ekranie wyświetlano grafikę i wideo dotyczące zakładów i sprzętu naftowego. W tej samej sali zamontowano dostosowany ekran obejmujący 22 panele LED wyświetlający treści na temat roli ropy w transporcie. Trzeci ekran w konfiguracji 3 na 7 zamontowano w sali „Technologie" i wykorzystany został on do zaprezentowania całkowitego procesu produkcji ropy. Ostatni ekran składający się z 53 paneli LED firmy Absen zamontowano na ścianie w sali „Nauka". Ekran ten posłużył jako niezawodne rozwiązanie do wyświetlania prezentacji w trakcie przemów i sesji szkoleniowych.

– W trakcie wizyty w pawilonie naftowym duże wrażenie zrobiła na mnie wystawa, faktycznie wywołuje efekt wow. Nasz partner świetnie zaprojektował rozwiązania audiowizualne, które w ekspercki sposób łączą różne technologie. Jesteśmy dumni z tego, że ekrany LED Absen odgrywają tak ważną rolę – skomentował Jackie Gao, kierownik sprzedaży w Absen na rynek CIS.

Założona w 2001 r. firma Absen (SZSE: 300389) Optoelectronic Co., Ltd jest chińskim producentem wysokiej jakości wyświetlaczy LED. Firma Absen jest znana z globalnego zasięgu, możliwości obejmujących pełen serwis oraz wysokiej jakości produktów na potrzeby wydarzeń na żywo, transmisji i branży wynajmu scen. Firma działa na terenie ponad 120 krajów.

