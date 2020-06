Absen leva Red Dot Award 2020 pela nova linha campeã para cenários de LED de aluguel

Os vencedores do prêmio são julgados em uma variedade de elementos, entre eles, inovação, funcionalidade, qualidade e compatibilidade ecológica. Comentando sobre a linha VN vencedora, o júri do Red Dot Award elogiou "uma flexibilidade e durabilidade particularmente altas, que tornam a linha Venus universalmente aplicável em vários cenários de uso".

"Estamos em êxtase por termos recebido um prêmio Red Dot para Design de Produto", disse Amy Tang, vice-presidente de produtos da Absen. "A linha VN foi criada com os usuários do setor em mente em todas as etapas do caminho. O produto não somente fornece um desempenho visualmente deslumbrante; ele é radicalmente diferente do que há atualmente disponível no mercado e verá clientes economizarem no peso e nos custos, sem comprometer o desempenho do produto".

A linha Venus é uma inovadora tela de LED especificamente criada para shows e festivais por sua capacidade de criar telas gigantes muito rapidamente. O produto apresenta um design 'módulo na estrutura' ('module-on-frame') integrado e exclusivo, 27% mais leve do que as soluções concorrentes e que removeu a necessidade de uma subestrutura, permitindo que equipes criativas reduzam o peso, economizem nos custos e construam painéis de LED ainda maiores do que antes – de até 20 metros de altura.

A linha foi criada com a segurança e o conforto da equipe de montagem em mente. Com seus tubos de fibra de carbono com revestimento antiderrapante – para garantir a segurança dos montadores – e ganchos de segurança adicionais, de modo que os montadores possam proteger-se em cada passo do processo de montagem, bem como capacidade de resistir a vendavais de nível até 8, a linha VN é uma das mais seguras soluções para cenários de LED de aluguel do mercado.

A linha VN está disponível em dois tamanhos padronizados: 1.500 mm (peso) x 1.000 mm (altura) e 500 mm x 1.000 mm, para possibilitar opções inteiramente customizadas. Ela está disponível em versões com espaçamento de pixel de 3,9 mm, 4,8 mm e 8,3 mm, ostentando brilho de até 5000 nits e LED de face negra. A linha VN também permite opções côncavas e convexas de curvatura para designs de painel de vídeo (videowall) altamente criativos, com variações horizontais livremente ajustáveis de -10 a +10 graus, permitindo posicionamento fixo em -10°, -5°, 0°, +5° e +10°.

Sobre a Absen:

A Absen é uma fabricante líder mundial de telas de LED, oferecendo produtos e soluções profissionais de LED para ambientes fechados, externos, fixos e de aluguel. Como a maior exportadora chinesa de LED por 11 anos consecutivos, a Absen está presente em mais de 120 países e regiões e tem sido fundamental para mais de 30.000 projetos bem-sucedidos em todo o mundo até o momento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1177536/Absen_Red_Dot.jpg

FONTE Absen.com

SOURCE Absen.com