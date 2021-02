Absen oferece soluções de tela de LED extraordinárias para a Kaisa Prosperity

As impressionantes telas de LED da Absen foram instaladas dentro e fora do centro de vendas no Guangzhou Baiyun Kaisa City Plaza, incluindo uma tela OOH em 3D a olho nu personalizada, uma cave de LED imersiva sob medida, uma parede de vídeo em LED contínua e quatro tiras de LED no corredor dentro do edifício.

Tela OOH (Mídia out-of-home) de 3D a olho nu

Instalada no exterior do edifício, a parede de LED personalizada em forma de trapézio de 274,89 m2 tornou-se parte integral de todo o edifício. Com conteúdo criativo em 3D, ela transformou o edifício em um marco único com uma combinação de arte e tecnologia.

Parede de LED interativa + tiras de LED no hall

Ao entrar no centro de vendas, os visitantes se surpreenderão com as tiras de LED inovadoras montadas no teto acima do modelo arquitetônico e a parede de vídeo de LED de grande formato. A parede de vídeo reproduzindo imagens e comerciais da Kaisa Prosperity exibe informações da imobiliária. As tiras de LED, visualmente interligadas em uma desordem pitoresca, reproduzem vários conteúdos como imagens florais, criando uma atmosfera relaxante.

Cave de LED

Tendo entregue múltiplas soluções de caves de LED com sucesso, a Absen é capaz de desenvolver uma cave de LED de 720° para a Guangzhou Baiyun Kaisa com facilidade. Posicionada atrás da parede de vídeo de LED interativo, a cave é um espaço imersivo onde o cliente pode reproduzir conteúdos criativos, futuristas e comerciais imobiliários para visitantes, apresentando suas propriedades residenciais e comerciais. O produto utilizado aqui é o PL Lite Series.

Ao comentar sobre este projeto, Qin Yi declarou: "Escolhemos a Absen por ser uma empresa cotada na bolsa e uma fabricante de LED reconhecida, com uma reputação renomada na oferta de produtos de alta qualidade. A cooperação e o apoio que recebemos da equipe da Absen foram inestimáveis. A equipe é profissional, prestou bastante atenção aos detalhes e foi rápida na resposta durante este projeto. Especialmente neste projeto urgente, eles trabalharam arduamente para oferecer as soluções perfeitas."

