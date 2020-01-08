Absen представит новые светодиодные дисплейные решения на ISLE 2020

В рамках ISLE 2020 состоится и дебют ряда новых продуктов Absen, включая линейку НС, первоклассные решения для пультов управления, серию Lyra, прозрачные светодиодные дисплеи в сверхтонком и ультралегком дизайне для арендного бизнеса, линейку AW и универсальные дисплеи для наружной установки на опорах. Кроме того, на выставке можно будет также познакомиться с продуктами Absen для прокатного бизнеса, сценического оснащения и коммерческого применения.

HC1.2 Pro - светодиодные дисплеи премиального качества для аппаратных залов и корпоративных нужд. Особой "фишкой" выставочного стенда компании станет потрясающая видеостена из 128 светодиодных панелей НС Pro 1,2 мм. Благодаря передовому методу интегрированной упаковки компонентов Integrated Mounted Device (IMD) 4-в-1, а также технологии общего катода (Common Cathode), линейка устройств НС Pro отличается повышенной надежностью и энергоэффективностью в сравнении с традиционными светодиодными экранами для аппаратных залов. А технологии коррекции изображения, оптимизации цветопередачи и калибровки А3С обеспечивают устройствам принципиально новое качество воспроизведения изображения с повышенной контрастностью, частотой обновления и широким углом обзора. В дополнение к перечисленным преимуществам, возможности как фронтальной, так и тыльной установки, а также простоте технического обслуживания новые продукты могут похвалиться беспроводным сетевым соединением и дизайном "pull-and-plug", обеспечивающим удобство и комфорт эксплуатации.

Кроме HC1.2 Pro компания представит на выставке и другие продукты с технологиями IMD и CC. В их число войдет линейка Aries - первые в мире продукты для прокатного бизнеса и сценического оформления на базе MiniLED. Дебют линейки состоялся на выставке ISE 2018. На выставке можно будет также увидеть и проверенное временем решение для аппаратных залов CR0.7 и коммерческий дисплей Acclaim A27 Pro, идеально подходящий для проката, корпоративных сценариев, транспортной сферы и т.д.

Absen приглашает гостей ISLE 2020 посетить стенд 10-A01 и лично познакомиться с возможностями этих и других продуктов компании, включая прокатные экраны PL Lite и DW, а также Abscenicon - комплексную презентационную систему для конференц-залов, аудиторий и других сценариев прикладного применения.

О компании Absen

Учрежденная в 2001 году компания Absen Optoelectronic Co., Ltd является ведущим китайским производителем высококачественных светодиодных дисплеев. Компания Absen знаменита своим обширным глобальным присутствием, способностью предоставлять полный спектр услуг и высоким качеством продукции, предназначенной для проведения масштабных мероприятий, прямых трансляций и сервисов аренды сценического оборудования. На протяжении десяти лет подряд Absen занимает первое место среди всех китайских экспортеров светодиодных дисплеев и осуществляет свою деятельность в более чем 120 странах мира. На сегодняшний день на счету компании - успешная реализация свыше 30 000 проектов и инсталляций по всему земному шару.

https://www.absen.com/

О выставке ISLE

Международная выставка технологий крупноформатных дисплеев, интеллектуальных систем аудиовизуальной интеграции, наружной рекламы и светодиодного оборудования (ISLE) представляет собой профессиональную, полностью интегрированную и интеллектуальную платформу решений для цепочки снабжения отрасли светодиодного оборудования, коммерческих дисплеев, аудиовизуальных систем и наружной рекламы. Занимая площадь в 160 000 кв. м и привлекая свыше 2 000 экспонентов, ISLE является одним из крупнейших событий отрасли и проводится ежегодно на территории нового экспоцентра в Шэньчжэне (Shenzhen World).

http://www.isle.org.cn/?lang=en

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1063217/Absen.jpg

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https://www.absen.com



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