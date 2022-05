Absen promete uma experiência de LED imersiva aos visitantes da ISE

Desenvolvido em cooperação com vários parceiros, o estúdio virtual da Absen apresentará as soluções da fabricante para eventos LED on camera e virtuais e também fornecerá um palco para filmagem, painéis de discussão e outros eventos ao vivo imperdíveis realizados durante a feira. A Absen contará com a L&L como fornecedora da solução de palco, enquanto a Brompton Technology será responsável pelo processamento de imagens. As câmeras serão cortesia da ARRI, e o camera tracking será de responsabilidade da Stype.

Várias apresentações de "Perspectivas sobre o futuro" serão realizadas durante toda a feira, incluindo uma visão geral de novos produtos intitulada "lançamentos da primavera" na terça-feira, 11 de maio, às 11h30, e quinta-feira, dia 13, às 15h; uma apresentação de "Soluções de produção virtual" será realizada às 15h na terça-feira, e os visitantes poderão se inspirar na apresentação "O futuro do MicroLED" na quarta-feira, dia 12, às 15h. Por fim, um painel de discussão sobre XR/Virtual Studios será realizado na quinta-feira, às 10h30. Os visitantes também poderão ouvir apresentações curtas de cada parceiro durante toda a feira.

A ISE também marcará a estreia internacional da mais recente série de LED da Absen, incluindo a nova série AX Pro de MiniLED, a série MR de telas de piso profissionais e, talvez o mais interessante de todos, o novo Clear Cobalt (CL) MicroLED.

"Um dos destaques do estande será, sem dúvida, nossa série Clear Cobalt e, em particular, o modelo de 0,9 mm", explicou Jess Golding, diretora europeia de marca e marketing da Absen. "Como líderes do setor nos últimos 20 anos, consideramos a era das telas de MicroLED como um grande passo para as novas tecnologias. Isso é algo que temos explorado incansavelmente ao longo de muitos anos e em breve será visto em salas de conferência de ponta, salas de controle, estúdios de rádio e televisão e casas de luxo."

Ela acrescentou: "O MicroLED redefiniu a qualidade das imagens e não tem comparação com qualquer outra tecnologia disponível no mercado atualmente. É um momento interessante para a Absen e para o setor como um todo, e estamos animados para exibir essas tecnologias em Barcelona."

A Série CL da Absen compreende os modelos CL1.2 e CL0.9. Medindo 610 x 343 mm e suportando resoluções de FHD a 8K, a série Clear Cobalt conta com a calibração preta de revestimento preto da Absen e tecnologias personalizadas de algoritmo de imagem HDR, produzindo cores vivas e realistas. Equipada com revestimento não reflexivo, a Clear Cobalt também oferece alta confiabilidade graças às tecnologias full flip chip e chip-on-board.

A Absen também lançará a nova série KL II na ISE. Disponível em quatro pixel pitches diferentes (1,2; 1,5; 1,8 e 2,5 mm), a KL satisfará os requisitos de diferentes aplicações, como salas de controle, exposições, varejo ou salas de conferência, graças a sua relação de aspecto de 16:9 (que permite criar telas de 2K, 4K e até mesmo 8K), recursos HFR+, alto brilho, maior desempenho em escala de cinza e tecnologia de gestão de precisão de cores.

Também estarão expostas no estande a Absenicon, a série N e a série Polaris, bem como a nova série MR de LED de piso. Capazes de suportar uma carga de 2.500 kg/metros quadrados, graças a uma estrutura de alta densidade e design de vidro temperado, a MR4.8 e a MR2.5 também podem ser penduradas e empilhadas e têm a opção de se transformarem em telas interativas. A série de telas de perímetro A99 da Absen, uma solução ideal para estádios e arenas esportivas, também será demonstrada.

Por último, mas não menos importante, no final do segundo dia da feira, a Absen realizará em seu estande um coquetel em comemoração atrasada a seu aniversário de duas décadas de inovação em LED, um marco alcançado no ano passado.

Visite a Absen na ISE 2022 em Barcelona, na ala 3, estande N350.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807758/Clear_Cobalt.jpg

FONTE Absen

