Absen realiza webinar global de sucesso sobre soluções de estúdio virtual

O estúdio virtual não é nada mais do que "LEDs em câmeras" ("LED on camera")

O destaque inicial foi quando Romanowski descreveu o estúdio virtual como "LED on Camera", e recebeu apoio de Czimny. Como muitas pessoas têm medo do estúdio virtual porque ele parece algo novo, Romanowski, especialista sênior do setor que começou a usar produtos de LED da Absen desde 2005, revelou que o sistema não tem tanto mistério e não há necessidade de ter medo da nova tecnologia.

Encontre os profissionais certos para tornar o estúdio virtual rentável

O webinar também deu sugestões sobre a implementação de plataformas virtuais de LED pela primeira vez. Encontrar uma equipe profissional, um integrador ou uma empresa para soluções de estúdio virtual é obrigatório, de acordo com Amador. "Ter aquela pessoa que entende todo o processo, mesmo que sejam remotos e ajudar você remotamente, isso será realmente essencial para tornar o estúdio virtual rentável." É essencial que os profissionais AV saibam como implementar a tecnologia LED em seus projetos.

Capacidade da Absen em fornecer soluções para estúdios virtuais

Feifan Lu apresentou os produtos e soluções da Absen para o estúdio virtual, incluindo PL2.5 Pro, AX1,5, MR4.8 e JP4.8. Todas as soluções Absen vêm com a taxa de quadros ultra-alta e taxa de atualização, ajudando a reduzir problemas visuais e atender aos padrões avançados do setor. Cada um desses produtos é cuidadosamente selecionado por gerentes de produto da Absen e eles acreditam que o estúdio virtual é o caminho a ser seguido.

Em geral, o webinar foi um sucesso com 848 visualizações no total. Este foi o início de uma série global de soluções de estúdio virtual da Absen seguida por uma mesa redonda com o título "LED on Camera" em 19 de maio de 2021. Eventos futuros também estão sendo planejados. A Absen espera ter mais conversas com integradores e especialistas do setor em todo o mundo. Para mais informações sobre estúdios virtuais, acesse www.absen.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1500907/Absen1.jpg

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1500908/Absen2.jpg

FONTE Absen.com

Related Links

http://www.absen.com/



SOURCE Absen.com