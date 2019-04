Absen reconhecida como uma das empresas mais bem administradas da China

SHENZHEN, China, 21 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A fabricante de telas de LED profissionais Absen (SZSE: 300389) foi anunciada como uma das "empresas mais bem administradas da China" no programa do Prêmio das Empresas Mais Bem Administradas (Best Managed Companies – BMC, em inglês) da Deloitte, em março de 2019.

O programa do BMC é uma iniciativa global para identificar e reconhecer empresas privadas com ideias administrativas avançadas e excelente desempenho nos negócios. Ele foi iniciado na China em agosto de 2018.

Ao comentar o prêmio, a diretora-financeira da Absen, Chelsea Huang, disse: "O Prêmio Empresas Mais Bem Administradas examina cada faceta de uma organização, e nós estamos orgulhosos de que a Absen preencha todos os requisitos. Este prestigioso prêmio é um reconhecimento fantástico do sucesso global da Absen, baseado em clara direção estratégica e estrutura organizacional, desempenho financeiro excepcional, forte capacidade de gestão de risco e cultura corporativa inspiradora. Este prêmio vai impulsionar nossa confiança de continuar a melhorar nossa gestão de negócios, bem como nossos produtos e serviços".

Um painel julgador conduziu um detalhado processo de qualificação e julgamento com uma ampla variedade de critérios, intitulados estratégia, capacidade, compromisso e desempenho financeiro. A Absen impressionou o painel com "excelência em gestão" e foi reconhecida como uma das empresas mais bem administradas de "liderança industrial, ideias globais, estratégia de longo prazo, desenvolvimento inovador e foco nas pessoas".

Com uma reputação de fornecer telas de LED de alta qualidade, a premiada marca Absen, que está celebrando 10 anos consecutivos do primeiro lugar nas exportações de painéis de LED, tem focado no negócio de telas de LED há mais de 18 anos. Ela ostenta produção avançada e uma desenvolvida rede de serviços ao consumidor com 15 empresas domésticas e no exterior, em todo o mundo, e atrela grande importância à inovação. Em 2018, a Absen alcançou uma receita de quase RMB 2 bilhões, com um crescimento anual de 29%. Seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento é 3% maior do que o das outras empresas do setor.

O que especialmente separa a Absen de outras empresas do setor é sua extraordinária estabilidade financeira, que permite que ela seja da confiança de seus clientes mundiais, como a Superliga da Associação Chinesa de Futebol (CSL, em inglês).

"Ao lançar seu primeiro programa do BMC na China, a Deloitte trabalhou com parceiros de vários setores para indicar candidatos, avaliar as informações dos candidatos, organizar in loco a avaliação e orientação do mais bem administrado laboratório de CEO (Best Managed CEO Lab) e organizar as avaliações por um Comitê de Avaliações Independente. A lista final dos 23 ganhadores apresenta excelência em gestão de diferentes setores", disse Zhao Jian, sócio principal do Programa BMC.

FONTE Absen.com

SOURCE Absen.com