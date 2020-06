Absen remporte le prix Red Dot 2020 pour sa remarquable nouvelle série d'écrans LED d'installation scénique en location

Les gagnants du prix sont jugés sur différents critères tels que l'innovation, la fonctionnalité, la qualité et la compatibilité écologique du produit. S'exprimant au sujet du prix décerné à la série VN, le jury du Red Dot Award a salué « la flexibilité et la durabilité particulièrement élevées de la série Venus qui lui permettent de s'adapter à de multiples scénarios d'utilisation ».

« Nous sommes ravis d'avoir reçu un prix du design de produit Red Dot », a déclaré Amy Tang, directrice adjointe des produits chez Absen. « La série VN a été conçue en pensant à ceux qui l'utiliseront sur le terrain à chaque étape de son développement. Si ce produit offre des performances visuellement étonnantes, il est aussi radicalement différent de ce que l'on trouve actuellement sur le marché et permettra aux clients de faire des économies tant au niveau du poids que des coûts sans pour autant transiger sur les performances du produit ».

La série Venus est un écran LED innovant spécialement conçu pour les concerts et les festivals qui permet de créer rapidement des écrans de très grande taille. Le produit présente un design intégré unique de type « module sur cadre » grâce auquel il n'est plus nécessaire de disposer d'un sous-cadre et s'avère 27 % plus léger que les solutions de la concurrence, ce qui représente un gain de poids et d'argent qui permet aux équipes créatives de construire des murs LED encore plus grands pouvant aller jusqu'à 20 mètres de hauteur.

La série a été conçue en pensant à la sécurité et au confort du personnel. Dotée de tubes en fibre de carbone à revêtement antidérapant pour assurer la sécurité des techniciens de montage ainsi que de crochets de sécurité supplémentaires pour que les monteurs puissent se sécuriser à chaque étape du processus de construction, et capable de résister à des vents violents allant jusqu'à force 8, la série VN est l'une des solutions LED d'installation scénique en location les plus sûres du marché.

La série VN est proposée en deux tailles standard : 1500 mm (l) x 1000 mm (H) et 500 mm x 1000 mm pour une personnalisation maximale. Elle est disponible en versions à pas de pixel de 3,9 mm, 4,8 mm et 8,3 mm, avec une luminosité allant jusqu'à 5000 nits et des diodes noires. La série VN permet également de créer des courbures concaves et convexes pour monter des structures de mur vidéo très créatives ; avec des variances horizontales librement réglables de -10 à +10°, permettant un positionnement fixe à -10°, -5°, 0°, + 5° et + 10°.

À propos d'Absen :

Absen est un fabricant mondial d'écrans LED de premier choix qui propose des produits et des solutions LED d'intérieur et d'extérieur en installation fixe ou en location pour les professionnels. Plus grand exportateur chinois d'équipement LED depuis onze années consécutives, Absen est présente dans plus de 120 pays et régions et a contribué à ce jour au bon déroulement de plus de 30 000 projets dans le monde.

