Absen включена в список китайских компаний с лучшим управлением

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 22 апреля 2019 г. /PRNewswire/ - В марте этого года компания Absen (код SZSE: 300389), профессиональный производитель светодиодных дисплеев, была включена в ряды "Предприятий с лучшим управлением" в рамках программы Deloitte Best Managed Companies Awards (BMC).

Программа BMC представляет собой международную инициативу, в задачи которой входит поиск и признание частных компаний, воплощающие в жизни передовые управленческие концепции и демонстрирующие превосходные финансово-экономические результаты деятельности. Программа была представлена в Китае в августе 2018 года.

Комментируя высокую награду, главный финансовый директор Absen Челси Хуан (Chelsea Huang) отметила: "Жюри Best Managed Companies Awards оценивает каждый аспект деятельности организации, и мы гордимся тем фактом, что нам удалось удовлетворить их строжайшие требования. Эта престижная премия служит лучшим признанием общего успеха Absen в вопросах четкой стратегии развития и продуманной организационной структуры, выдающихся результатов хозяйственной деятельности, обширных возможностей в сфере управления рисками и вдохновляющей корпоративной культуры. Эта награда укрепит нашу уверенность и решимость в дальнейшей оптимизации управления нашей деятельностью, а также в усовершенствовании наших продуктов и сервисов".

Судейская комиссия премии выполнила тщательную оценку соискателей по широкому перечню критериев, включая стратегию, возможности, обязательства и финансово-экономические результаты. Компания Absen впечатлила судей "выдающимися достижениями в сфере коммерческого менеджмента" и была включена в число предприятий с лучшим управлением, характеризующихся "лидерскими позициями в отрасли, глобальным мышлением, долгосрочной стратегией, инновационным развитием и ориентированностью на нужды людей".

Имея репутацию поставщика высококачественных светодиодных дисплеев, титулованный бренд Absen вот уже десять лет подряд занимает 1-е место по объемам экспорта LED-панелей, а общий опыт деятельности компании в данной сфере превышает 18 лет. Предприятие располагает передовыми производственными мощностями и развитой сетью центров клиентского обслуживания в сотрудничестве с 15 отечественными и зарубежными предприятиями, уделяя большое внимание инновациям. В 2018 году доход Absen составил почти 2 млрд юаней, что на 29% больше, чем годом ранее. Компания вкладывает в НИОКР на 3% больше, чем другие предприятия отрасли.

Но главным отличием Absen от конкурентов по отрасли является потрясающая финансовая стабильность компании, обеспечивающая ей доверие таких крупных заказчиков, как Суперлига Китайской футбольной ассоциации (Chinese Football Association Super League (CSL)).

"Представляя первую в Китае программу ВМС, фирма Deloitte привлекла к процессу номинирования кандидатов партнеров из самых различных отраслей промышленности и бизнеса, проанализировала разнообразную информацию о кандидатах, организовала выездные семинары Лаборатории лучших генеральных директоров (Best Managed CEO Lab), а также интервью с членами Независимой судейской комиссии. 23 компании, получивших премию, демонстрируют высочайшие успехи в сфере коммерческого управления", - прокомментировал ведущий партнер программы BMC Чжао Цзянь (Zhao Jian).

SOURCE Absen.com