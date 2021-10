Absen zaprezentuje najnowsze wyświetlacze LED podczas InfoComm 2021

Seria MR To profesjonalny produkt Absena do podłogowych wyświetlaczy LED. Seria MR posiada dwie opcje wykończenia powierzchni. Wykończenie matowe zapewnia panel LED bez refleksów, idealny do transmisji TV, scen xR i wirtualnego studia produkcyjnego. Wykończenie błyszczące oferuje stylowy i lśniący panel LED o nowoczesnym wyglądzie, idealny do zastosowań handlowych, architektonicznych i wystawowych. Solidna ramka gwarantuje bezpieczeństwo i wytrzymałość i poradzi sobie z obciążeniem do 2500 kg/m.

Seria PL To zaawansowany produkt firmy Absen do wynajmu do przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania (3840 Hz), algorytmowi HDR10, wysokiemu współczynnikowi kontrastu, jasności 1500 nitów i technologii LED doskonałego odwzorowania czerni, seria PL pozwala uzyskać najwyższą jakość obrazu i doskonałe parametry wizualne. Do twórczych zastosowań dostępny jest szereg kształtów - trójkątne, sześcienne, okrągłe. Innowacyjny zintegrowany system łączenia w bloki oparty na zmianie pozycji krzywej zachowuje najwyższy poziom dopasowania zarówno w konfiguracji płaskiej, jak i krzywej.

Absenicon 3.0 To rewolucyjne rozwiązanie LED typu „wszystko w jednym" do zastosowań konferencyjnych. Posiada cztery standardowe rozmiary wielkoformatowe (110''/138''/165''), odpowiednie do przestrzeni różnej wielkości. Proporcje obrazu to 16:9, co pozwala na pełne odwzorowanie rozdzielczości Full HD. Inteligentny pilot sprawia, że możliwa jest wygodna i łatwa realizacja wielu funkcji, podobnie jak w telewizorach smart TV. Urządzenie zawiera także wbudowany soundbar, co ułatwia odtwarzanie multimediów.

Seria Clear Cobalt, nowy Micro LED marki Absen - stabilny produkt najwyższej jakości, łączący w sobie technologię odwróconej enkapsulacji COB i główny algorytm HDR10. Dzięki czarnej powłoce i technologii korekcji czerni seria Clear Cobalt osiąga filmową jakość obrazu przy wysokiej jasności i kontraście. Ponadto urządzenie jest odporne na wilgoć, kurz, otarcia i utlenianie, a także zabezpieczone przed elektrycznością statyczną i emisją niebieskiego światła.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.absen.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1661243/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1661244/image_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1661245/image_3.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1661246/image_4.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1661247/image_5.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1661248/image_6.jpg

