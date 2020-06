Absen zdobywa nagrodę Red Dot Award 2020 za mistrzowską serię wielkoformatowych wyświetlaczy LED na wynajem

Zwycięzcy muszą spełnić szereg kryteriów dotyczących m.in. innowacyjności, funkcjonalności, jakości i ekologiczności. Komentując zwycięstwo serii VN, jury Red Dot Award pochwaliło „wyjątkowo dużą elastyczność i trwałość, które zapewniają uniwersalność Venus w różnych sytuacjach użytkowych".

„Jesteśmy zachwyceni z powodu otrzymania nagrody Red Dot Award za wzornictwo produktowe – powiedziała Amy Tang, dyrektor ds. produktu w Absen. - Seria VN na każdym etapie prac zaprojektowana została z myślą o zastosowaniu w terenie. Produkt nie tylko zapewnia olśniewające efekty wizualne, ale również radykalnie różni się od tego, co jest obecnie dostępne na rynku i pozwala klientom zaoszczędzić na wadze i kosztach bez uszczerbku dla wydajności produktu".

Seria Venus to innowacyjny wyświetlacz LED zaprojektowany specjalnie z myślą o koncertach i festiwalach, dzięki możliwości szybkiego tworzenia superwielkich ekranów. Produkt charakteryzuje się unikalną, zintegrowaną konstrukcją "modułowo-ramową", która wyeliminowała konieczność stosowania ramy pomocniczej i jest o 27% lżejsza od konkurencyjnych rozwiązań, co pozwala kreatywnym zespołom na zmniejszenie wagi, oszczędność kosztów i budowę jeszcze większych niż dotychczas ścian LED, mierzących do 20 metrów wysokości.

Seria zaprojektowana została z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie ekip monterskich. Dzięki rurom z włókna węglowego z antypoślizgowymi powłokami zapewniającymi bezpieczeństwo wspinaczom oraz dodatkowym hakom bezpieczeństwa, dzięki którym riggerzy mogą zabezpieczyć się na każdym etapie budowania konstrukcji, a także dzięki odporności na gwałtowne podmuchy wiatru o sile do 8 stopni, seria VN jest jednym z najbezpieczniejszych na rynku rozwiązań LED na wynajem.

Seria VN dostępna jest w dwóch standardowych rozmiarach: 1500 mm (W) x 1000mm (H) i 500 mm x 1000 mm, aby umożliwić jej dostosowanie od indywidualnych wymagań klienta. Dostępny jest w wersjach z podziałką pikseli 3,9 mm, 4,8 mm i 8,3 mm, z jasnością do 5000 nitów i czarną powierzchnią LED. Seria VN daje również możliwość tworzenia wklęsłych i wypukłych zakrzywień w bardziej kreatywnych projektach ścian wideo; z poziomymi, dowolnie regulowanymi odchyleniami od -10 do +10 stopni, pozwalającymi na ustawienie w zakresie -10, -5, 0, +5 i +10 stopni.

Absen to jeden z czołowych światowych producentów wyświetlaczy LED, który oferuje profesjonalne produkty i rozwiązania LED do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych, stałych oraz na wynajem. Firma od 11 lat utrzymuje pozycję największego eksportera rozwiązań LED w Chinach poprzez obecność w 120 krajach i regionach. W swoim dorobku ma ponad 30 tys. pomyślnie zrealizowanych projektów na całym świecie.

