Absen zdobywa uznanie jako jedno z najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw w Chinach

SHENZHEN, Chiny, 22 kwietnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Producent komercyjnych wyświetlaczy LED Absen (SZSE: 300389) został wymieniony w marcu 2019 r. jako jedno z najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw w Chinach w ramach programu Deloitte Best Managed Companies Awards (BMC).

Program BMC to globalna inicjatywa mająca na celu identyfikację i uznanie prywatnych firm z zaawansowanymi ideami zarządzania i świetnymi wynikami biznesowymi. Inicjatywa trafiła do Chin w sierpniu 2018 r.

– Wyróżnienie Best Managed Companies ocenia każdy aspekt przedsiębiorstwa i jesteśmy bardzo dumni z faktu, że Absen udało się spełnić wszystkie wymagania. Ta prestiżowa nagroda jest dużym uznaniem ogólnego sukcesu Absen na bazie jasnego kierunku strategicznego i struktury organizacyjnej, świetnych wyników finansowych, rozbudowanych możliwości zarządzania ryzykiem i inspirującej kultury korporacyjnej. Nagroda wzmocni naszą pewność co do dalszego usprawniania zarządzania, a także pewność pokładaną w naszych produktach i usługach – skomentowała przyznanie wyróżnienia główna dyrektor finansowa Absen Chelsea Huang.

Panel jurorów przeprowadził szczegółowy proces kwalifikacyjny i oceny pod względem szerokiego zakresu kryteriów w kategoriach takich, jak strategia, umiejętności, zaangażowanie i wyniki finansowe. Firma Absen wywarła wrażenie na jurorach ze względu na „doskonałość zarządzania" i zdobyła uznanie jako jedno z najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw charakteryzujących się „przywództwem w branży, globalnym myśleniem, długofalową strategią, innowacyjnym rozwojem i skupieniem na ludziach".

Ciesząc się dobrą reputacją w zakresie zapewniania wysokiej jakości wyświetlaczy LED, nagrodzona marka Absen, która świętuje 10. rok z rzędu na pierwszym miejscu w zakresie eksportu paneli LED, działa w branży wyświetlaczy LED już od ponad 18 lat. Firma szczyci się zaawansowaną produkcją i rozbudowaną siecią usługową, która obejmuje 15 oddziałów krajowych i zagranicznych oraz przykłada dużą wagę do innowacyjności. W 2018 r. firma Absen zanotowała przychód sięgający niemal 2 miliardów RMB stanowiący wzrost o 29% w porównaniu do roku ubiegłego. Inwestycje firmy w badania i rozwój są o 3% wyższe od średniej branżowej.

To, co w szczególności wyróżnia Absen na tle konkurencji to nadzwyczajna stabilność finansowa, dzięki której w firmie pokładają zaufanie globalni klienci, w tym na przykład Chinese Football Association Super League (CSL).

– Wdrażając pierwszy program BMC w Chinach firma Deloitte podjęła współpracę z partnerami w wielu sektorach. Rolą partnerów była pomoc przy nominowaniu kandydatów, przeglądzie nadesłanych przez nich informacji, organizacji oceny i mentoringu w ramach Best Managed CEO Lab oraz organizacji oceny przez Niezależny Komitet Przeglądowy. Końcowa lista 23 zwycięzców odzwierciedla doskonałość zarządzania w wielu różnych sektorach – skomentował Zhao Jian, wiodący partner programu BMC.

SOURCE Absen.com