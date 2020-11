Absolut e Beatport lançam NYE 2020 - uma festa global ao vivo na véspera de ano novo com mais de 20 horas e 15 cidades para o #DanceAway2020

BERLIM, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em resposta ao insight da pesquisa global de que os consumidores, especialmente a geração LDA Gen Z*, desejam conexões na vida real, a Absolut lançou uma campanha para celebrar as grandes coisas que acontecem quando mentes diversas se unem lembrando ao mundo que nada se compara a experiências na vida real.

Ambas as empresas compartilham a visão coletiva de aguardar por um momento em que estar #TogetherIRL seja seguro novamente. O festival virtual tem como objetivo conectar o mundo através da música em uma transmissão ao vivo de mais de 20 horas dos artistas mais importantes do momento.

Beatport x Absolut NYE 2020 começa antes da meia-noite no horário local em Melbourne, Austrália com Carl Cox, tocando em uma das primeiras celebrações de Ano Novo de 2021 no planeta. A partir daí, a festa de Réveillon mais ambiciosa do mundo chegará a mais de 15 fusos horários em todos, incluindo Xangai, Nova Delhi, Dubai, Odessa, Berlim, Londres, São Paulo, Miami, Calgary e São Francisco antes de terminar em Melbourne com um set de encerramento de Carl Cox.#DanceAway2020 estará disponível para assistir no canal Twitch, do Beatport, bem como no YouTube e Facebook. Para obter uma lista completa de artistas, horários e mais informações, acesse www.absolut.com/NYE2020 ou siga-nos em @AbsolutVodka

Com o objetivo de dar a DJs promissores a chance de tocar ao lado de alguns dos artistas mais bem-sucedidos do mundo. A primeira fase do lineup e fusos horários confirmados até agora segue abaixo:

Cidade Artista Melbourne Carl Cox Tóquio TBA Xangai Ray Ray Bangkok TBA Nova Déli BLOT! Dubai Jixo & Danz Odessa Nastia Berlim TBA Newcastle TBA Londres Jaguar Florianópolis TBA Miami Jamie Jones Calgary TBA San Francisco Tokimonsta Melbourne Carl Cox

"Com a conexão humana mais importante do que nunca, estamos ansiosos para o momento em que possamos estar juntos na vida real. Construir experiências comunitárias que permitam uma conexão, dadas as circunstâncias, é extremamente importante para a Absolut", disse Tad Greenough, chefe global da Creative. "Criar o #DanceAway2020 com nossos amigos do Beatport é uma maneira empolgante e inovadora de celebrar o Ano Novo usando a música como uma forma de se conectar e comemorar", acrescentou Georgia McDonnell-Adams, gerente de experiência e parcerias globais.

"Este foi um ano desafiador para todos", disse Ed Hill, vice-presidente do Grupo de Mídia da Beatport. "Mas um aspecto positivo foi como a comunidade da dança se reuniu em torno das transmissões ao vivo para manter viva a cultura que todos nós adoramos. Juntar-se à Absolut para sediar esta incrível programação em cidades de todo o mundo é a melhor maneira de dar adeus a 2020."

"O Beatport tem sido inovador na criação de eventos de transmissão ao vivo para a comunidade de dance music. Começando em março com uma maratona de 33 horas que arrecadou quase US$ 200.000 para DJs que foram deixados de lado pela pandemia. Desde então, as transmissões ao vivo do Beatport geraram mais de 114 milhões de visualizações, com mais de 500 milhões de impressões.

Sobre o Beatport

Fundado em 2004 como a principal fonte de música para DJs, o Beatport é hoje a sede mundial da música eletrônica para DJs, produtores e seus fãs. A Beatport Store oferece música em formatos digitais premium e ferramentas exclusivas de descoberta de música criadas para e por DJs. O Beatport LINK permite que qualquer DJ acesse o catálogo da Loja diretamente de seu hardware e software de performance favorito, bem como o acesso sem uma conexão à Internet em seu Offline Locker patenteado. A cada semana, a coletânea de músicas do Beatport é atualizada com centenas de faixas exclusivas dos maiores artistas de música eletrônica do mundo. O Beatport possui escritórios em Los Angeles, Denver e Berlim. Siga-nos no Twitch, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.

Sobre a The Absolut Company

A Absolut é uma marca líder de vodka premium feita com ingredientes naturais. A marca tem uma longa história de construção de experiências de vida noturna para um público consumidor. Desde sua parceria com o Resident Advisor até suas festas Midsommar e vários eventos LGBTQI+ em todo o mundo - a Absolut está sempre se reinventando como um facilitador de eventos expressivos, criativos e inclusivos.

A The Absolut Company tem a responsabilidade mundial pela produção, inovação e marketing estratégico das marcas Absolut Vodka, Malibu e Kahlúa. A Absolut Vodka é a sexta maior marca de bebidas do mundo. Cada garrafa de Vodka Absolut vem de uma fonte, Åhus, no sul da Suécia.

A sede está localizada em Estocolmo, Suécia. O presidente e CEO é Stephanie Durroux. The Absolut Company faz parte da Pernod Ricard, a segunda maior produtora mundial de vinhos e destilados.

FONTE Beatport

